Diego Maradona y Sebastián Méndez compartían la conducción técnica de Gimnasia hasta que falleció el ex crack.

Diego Maradona dejó una huella imborrable en los amantes del fútbol y, a casi dos meses de su fallecimiento, lo recordó Sebastián Méndez, que era su ayudante de campo al momento de morir el 10. Muy cercano al ex crack en los últimos años, el actual entrenador de Godoy Cruz reveló algunos detalles de su última charla con Maradona, en el programa de radio Cómo te va.

"Soy un agradecido todos los días de haber trabajado con el Diego, de haber estado con el mejor de todos los tiempos. Diego era un hombre extraordinario en lo humano, un gran motivador, muy paternalista. Todas las mañanas saludaba con un beso a cada uno de los chicos antes de entrenar. Son detalles que marcan a cada uno", expresó el Gallego, que tras el deceso del director técnico se marchó de Gimnasia. "Ante su fallecimiento tomamos la decisión de no seguir. Era lo adecuado", justificó.

Conmovido, el ex futbolista de Vélez recordó la última conversación que tuvo con Maradona. "Fue el jueves antes de su cumpleaños. Nosotros vivíamos en un barrio privado cerca de la ruta 2. Charlamos dos horas y media frente a un fogón. Una charla hermosa, sobre la vida. Hablamos de todo, pero no tocamos el tema fútbol. Me lo guardo para mí, son momentos de los que uno aprende mucho", narró Méndez.

Sebastián Méndez tuvo con Maradona una conversación de dos horas y media frente a un fogón, pocos días antes del último cumpleaños de su compañero de cuerpo técnico. Fuente: Archivo - Crédito: Manuel Cortina / LA NACION

Anécdotas con el campeón de México 86 no le faltan. Entre sonrisas, el hoy entrenador de Godoy Cruz relató sobre el tanto del 2-0 parcial en el partido de cuartos de final en el estadio Azteca: "Él explicaba el gol a los ingleses con muchísima naturalidad. Contaba que tenía siempre a Valdano esperando la pared, hablando de una manera tan sencilla del mejor gol de la historia de los mundiales".

Como cualquiera que habla sobre Maradona, Méndez pasó de la alegría a la sensibilidad en pleno aluvión de recuerdos. "Todas las noches miro al cielo y deseo que esté bien, con sus padres", apuntó. Y concluyó: "No necesito nada más. Soy un agradecido de haber trabajado con el mejor de todos los tiempos y aprendí a valorar todo lo que hizo, porque ser Maradona era imposible".

Sebastián Méndez y su revancha en Godoy Cruz

Ahora Méndez encara una misión difícil: rescatar a un errante Godoy Cruz, en su segundo ciclo en el club bodeguero. "Es un nuevo desafío. Nos encuentra más maduros y tranquilos que la primera vez que estuvimos en el club. Estamos muy metidos en el trabajo y esperando por algunos jugadores para poner a Godoy Cruz bien arriba", expresó.

El Gallego Méndez se alejó de Gimnasia cuando murió Maradona y ya trabaja en Godoy Cruz, en su segundo período. Fuente: Archivo - Crédito: Manuel Cortina / LA NACION

El Tomba viene de mucho tiempo de malos resultados, con un plantel prácticamente carente de figuras. "Hacen falta varios refuerzos. Hay muchos chicos en el plantel y se apuró esa maduración por las necesidades del club, entonces buscamos gente de experiencia que pueda acompañar el crecimiento de los chicos. También, por una cuestión de vestuario", mencionó Méndez.

