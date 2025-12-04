Gimnasia: el plantel no se entrenó como forma de protesta, a cuatro días de las semifinales ante Estudiantes

A sólo cuatro días del clásico con Estudiantes, por las semifinales del torneo Clausura, los jugadores de Gimnasia La Plata no se entrenaron debido a una deuda que el club sostiene con el plantel. La noticia, a tan poco tiempo de un partido con semejante valor, sacudió la ciudad.

El plantel del equipo conducido por Fernando Zaniratto hizo circular un comunicado. “El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. a día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional. Hace un mes y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo”, se detalló.

El festejo de los jugadores de Gimnasia ante Barracas, tras lograr la clasificación para las semifinales Manuel Cortina - LA NACION

Y continuó: “Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación en forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales. Como trabajadores del club sólo reclamamos lo que por derecho nos corresponde (...) Ante la falta total de respuestas, informamos que el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación. El plantel permanece unido en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto”.

🚨 ATENCIÓN: a días del clásico con Estudiantes por las semifinales del #Clausura, el plantel de Gimnasia compartió un comunicado en redes sociales anunciando que hoy no se entrenó por falta de pagos y una deuda desde el mes de julio. pic.twitter.com/T4RdvyHzzE — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

El último fin de semana, Carlos Anacleto, de la lista “Usina Tripera”, se convirtió en el flamante presidente del Lobo. La lista vencedora se impuso con 5739 votos (74,06%) a las propuestas de “Arriba Gimnasia” (1097 votos) que tenía a Daniel Onofri como candidato presidencial, a “Unir A Gimnasia” con Diego Patiño Chaumeil como referente (502 votos) y a “Gimnasia Somos Todos” (328 votos) con Edgardo Medina a la cabeza.

“Felicidades al presidente de @gimnasiaoficial recientemente electo, Carlos Anacleto, a su nueva Comisión Directiva y a todos los socios y socias del Lobo que emitieron su voto y vivieron una gran jornada democrática”, escribió Claudio Chiqui Tapia en sus redes sociales.

Felicidades al presidente de @gimnasiaoficial recientemente electo, Carlos Anacleto, a su nueva Comisión Directiva y a todos los socios y socias del Lobo que emitieron su voto y vivieron una gran jornada democrática. https://t.co/uTYw48mXKM — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 1, 2025

Gimnasia llega al duelo ante Estudiantes después de vencer por 1-0 a Barracas, en el estadio que lleva el nombre del presidente de la AFA. Vaya paradoja: Gimnasia estuvo a dos puntos del descenso, le ganó a River en el Monumental después de 20 años y ahora suma cinco victorias seguidas. Era uno de los peores equipos en la etapa regular: Talleres y Estudiantes, los menos efectivos, sumaron 21 puntos, el Lobo dispuso de una unidad más. La clasificación fue conseguida en la última estación: 3-0 sobre Platense, en Vicente López. Hizo un culto en los partidos fuera de casa: también le ganó a Unión por 2-1, en Santa Fe.

Gimnasia estaba 12° (entre 15) en el Grupo B después de perder el clásico contra Estudiantes el 19 de octubre, un 2-0 que se sintió como otro puñal de la historia. Ahora, en medio de todo el caos interno, tiene la oportunidad de alcanzar un gran logro ante Estudiantes, pero el presente atenta contra su enfoque.