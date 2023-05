El gesto de Florentino Pérez con Vinicius Jr., la denuncia “por odio” de Real Madrid, la exigencia de Lula Da Silva y la suspensión “de por vida” a los hinchas de Valencia

escuchar

Lo ocurrido este domingo en el estadio Mestalla fue la gota que colmó el vaso. Después de varios episodios vinculados con el racismo, todo parece indicar que lo que padeció Vinicius Jr. ante Valencia marcará un antes y un después en LaLiga. Menos de 24 horas después del incidente, absolutamente todos tomaron cartas en el asunto. El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió este lunes con Vinicius en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Allí le mostró su apoyo y el del club merengue.

“El presidente del Real Madrid se ha reunido con Vinícius Junior para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio”, indicó la entidad.

Antes de ese encuentro cara a cara entre el dirigente y el delantero, Real Madrid había lanzado un duro comunicado en el que aseguraba que “ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular”.

El club de Madrid dejó claro que “los ataques sufridos por Vinicius constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado”. En un comunicado publicado en su página web, Real Madrid mostró también “su más enérgica repulsa” y condenó “los hechos sucedidos” en Valencia. El encuentro entre Florentino Pérez y Vinicius se produjo en una sala de la Ciudad Deportiva de Real Madrid y fue registrado con un video que el club colgó en sus redes sociales.

Expulsión “de por vida”

Asimismo, Valencia anunció que expulsará de por vida de Mestalla a los fanáticos que profirieron insultos racistas contra el jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido válido por la jornada 36 de LaLiga.

”El Valencia CF ha procedido ya a la apertura de un expediente disciplinario, aplicará la máxima severidad contra los aficionados que estén implicados expulsándolos del estadio de por vida y colabora con la Policía y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido”, declaró el club en un comunicado oficial.

El club valenciano indicó que “condena” este tipo de comportamientos, “que no tienen cabida en el fútbol y no se corresponden con los valores del equipo y su afición”. El comunicado recoge que ya fue identificado por la policía un hincha que profirió gestos racistas al jugador y se está trabajando para confirmar la identidad de otros posibles implicados.

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr.



Desde la finalización del partido, tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, como la entidad están buscando a los responsables. “Se están analizando todas las grabaciones disponibles, y se está trabajando con la mayor rapidez posible, para esclarecer lo sucedido y actuar con contundencia”, anunció.

Se trata de la segunda vez que esto sucede en el club de Valencia, que ya en 2019 expulsó de por vida a un aficionado que hizo gestos y saludos fascistas a los fanáticos del Arsenal en un partido de la Europa League.

Lula da Silva: “Espero que la FIFA tome medidas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este domingo los insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinicius Junior en el partido contra el Valencia en el Mestalla, y pidió a las autoridades a que tomen medidas para detener este tipo de problemas en los estadios durante partidos de fútbol.

“Quiero hacer un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”, indicó Lula a través de su perfil en la red social Twitter.

Vinicius criticó a La Liga y la afición española de fútbol porque el “racismo es normal” en la competición, después de que los insultos racistas marcaran el duelo contra el Valencia, por lo que el jugador brasileño se negó a jugar en el Mestalla.

“La Liga tiene un problema”

Después de los múltiples incidentes que salpicaron el partido del Real Madrid perdido por 1-0 en Mestalla contra Valencia este domingo, y que implicaron sobre todo al brasileño Vinicius Jr., expulsado en el minuto 97, Carlo Ancelotti reveló que le propuso a su jugador ser sustituido para protegerlo y denunció la gravedad de la situación.

”Hablé con él durante el partido, porque el ambiente era muy caliente, muy malo, le pregunté si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar en quitar un jugador por el racismo, es algo que nunca me había pasado”, afirmó el técnico del Real Madrid al final del partido.

🚨Ancelotti pide una solución:



”Lo que pasó hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave”, añadió rotundo.

A lo largo del partido, el público del estadio de Mestalla insultó al jugador brasileño, pero persisten dudas sobre la naturaleza de los insultos. Ancelotti escuchó cómo se proferían gritos de “mono”, pero un periodista le precisó en conferencia de prensa que los espectadores gritaban “tonto”, una explicación que no convenció al técnico italiano.

“¿Por qué paró el partido del árbitro? ¿Por que le decían tonto? No. Paró el partido porque abrió el protocolo de racismo. Hablen con el árbitro. Paró el partido por eso”, le respondió el DT al periodista español.

FINAL PICANTE EN MESTELLA. Vini se fue expulsado en el final de Valencia vs. Real Madrid tras cometer una agresión a Hugo Duro.



Cerca de los 25 minutos del segundo tiempo, Vinicius Jr. señaló a un aficionado, y seguidamente los jugadores se acercaron al árbitro para denunciar los hechos. Además de ese incidente, otro altercado entre el delantero brasileño y el futbolista Hugo Duro derivó en la expulsión del delantero cuando se jugaban 7 minutos de tiempo extra. En cambio, el árbitro decidió dejar sin sanción a Duro.

”El premio que ganan los racistas es mi expulsión. Eso no es fútbol. Es LaLiga”, reaccionó Vinicius en Instagram parafraseando un lema promocional del campeonato español. ”No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición piensa que es algo normal, lo mismo la Federación, y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez era de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, escribió Vinicius.

LaLiga, por su parte, afirmó que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”. ”Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

A través de su cuenta de Twitter, Tebas cruzó a Vinicius Jr.: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.

“Acto aislado”

En un comunicado difundido después del partido, el club Valencia afirmó “condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol” y lamentó “los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la Jornada 35 de LaLiga contra el Real Madrid”, aunque se refirió a un “episodio aislado”.

”El Club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, el Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición”, añadió el Valencia.

💬 Javier Solís: "El @valenciacf no puede tolerar que se acuse a toda su afición de racista, rechazamos frontalmente las manifestaciones de Ancelotti"



“A Vinicius se le falta al respeto continuamente en todos los campos de España”, denunció Dani Ceballos ante el micrófono de Movistar tras el pitido final. ”Si él (Vinicius) dice hubiera dicho que me voy, me hubiera ido con él, es algo que no se puede tolerar”, añadió el arquero merengue Thibaut Courtois. La polémica está instalada, y tiene en el centro de atención a uno de los mejores jugadores del campeonato español.

