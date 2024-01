escuchar

Lionel Messi está de regreso a los entrenamientos en Inter Miami. Y las primeras imágenes que se conocieron de su llegada a la práctica de este sábado, que se hizo a puertas cerradas, causaron un atractivo extra porque el rosarino ingresó al campo de juego de la franquicia norteamericana acompañado del uruguayo Luis Suárez, su gran amigo y flamante incorporación del conjunto de camiseta rosa.

El delantero charrúa vuelve a ser su compañero como en los tiempos de Barcelona, donde forjaron una amistad que se tradujo en un gran entendimiento en la cancha y que incidió para que vuelvan a estar juntos. Sonrientes, ingresaron desde el sector del gimnasio y fueron saludando a sus compañeros en los momentos que compartieron las redes sociales de la franquicia.

Salieron al campo de entrenamiento de las Garzas en el Florida Blue Training Center para protagonizar una esperada escena. Ellos conforman la ofensiva de estrellas que armó para 2024 la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios. El debut podría concretarse el próximo viernes, cuando los dirigidos por Gerardo Martino lleven a cabo el primer amistoso de la pretemporada contra el seleccionado de El Salvador (a las 22 de la Argentina) en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

La Pulga y el Pistolero, ambos de 36 años, no compartían plantel desde mediados de 2020, cuando el uruguayo debió irse de Barcelona por una decisión de la dirigencia, avalada por el entonces entrenador neerlandés Ronald Koeman.

Los primeros ejercicios con pelota de Lionel Messi en Inter Miami, tras las vacaciones. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi y Suárez jugaron juntos en Barcelona 258 partidos, anotaron 99 goles en sociedad (56 del argentino asistido por el uruguayo y 43 del charrúa con pase del rosarino) y ganaron 13 títulos, entre ellos, la Champions League y el Mundial de Clubes en 2015, además de cinco Liga de España.

En la carrera profesional de Messi, Suárez fue el socio con el que produjo la mayor cosecha de goles, seguido luego por el brasileño Neymar (67) y los españoles Pedro (67) y Andrés Iniesta (53). Los cracks rioplatenses no juegan juntos desde el 14 de agosto de 2020, cuando Barcelona sufrió una escandalosa derrota por 8-2 ante Bayern Múnich de Alemania en un partido de cuartos de final de la Champions League, disputado sin público en Lisboa, en tiempos de la pandemia de Covid-19.

Lionel Messi y Luis Suarez, otra vez juntos; ahora, en Inter Miami, que comenzó los entrenamientos de cara al reinicio de la temporada. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Suárez se convirtió en la incorporación estelar de Inter Miami en el presente mercado de pases, después de su destacado paso por Gremio de Brasil, donde fue subcampeón y registró 27 goles y 19 asistencias en 53 partidos el año pasado. El uruguayo se une a un plantel de figuras que tendrá como principales desafíos en 2024 la conquista de la Major League Soccer, la Liga de Campeones de la Concacaf y la defensa del título Leagues Cup, único logro hasta el momento en la joven historia de “Las Garzas”.

En medio del regreso de Inter Miami, se conoció el rechazo a un partido amistoso con Barcelona, de España. Como parte de su preparación de pretemporada, el club azulgrana tiene previsto pasar unos días en la costa este de Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Orlando y la directiva catalana tuvo interés en aprovechar ese viaje para jugar ante Inter Miami, señaló Mundo Deportivo.

En la primera práctica de Inter Miami, Lionel Messi conversa con Luis Suarez (izq.) y Sergio Busquets; tres exBarcelona en la franquicia norteamericana MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, pese a que al Barcelona le hubiera gustado enfrentarse a la franquicia que tiene a cuatro de sus ex jugadores: Messi, Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, Inter no tiene intención de disputar ningún partido amistoso en ese periodo en el que el club de la MLS ya tendrá la mira puesta en la Leagues Cup, el mes próximo, luego de su gira por Arabia Saudita. No hay lugar en la agenda.

Inter Miami comenzó la pretemporada con un cargado calendario de seis partidos amistosos en cinco países, lo que demandará viajes por Estados Unidos, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. Tras una semana de entrenamientos en Miami, iniciará su recorrido por la ciudad de San Salvador en Centroamérica para aquel amistoso con el seleccionado local y tres días más tarde regresará a Estados Unidos y se probará ante el FC Dallas en el Cotton Bowl Stadium, un imponente escenario con capacidad para 92.000 espectadores.

Nada más lindo que jugar con amigos 💫 pic.twitter.com/S4G7ST8lFs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

Posteriormente, asumirá una larga gira por Asia, cuya primera estación será en Arabia Saudita para enfrentar al Al Hilal de Neymar -ausente por lesión- el lunes 29 de enero y al Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo el 1 de febrero. El astro argentino y el portugués reeditarán los viejos cruces en el clásico del fútbol español, uno como futbolista de Barcelona y el otro con la camiseta de Real Madrid, en lo que probablemente pueda ser el último choque entre ambos, de 36 años, por la Riyadh Season Cup en el Kingdom Arena.

LA NACION