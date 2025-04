El golazo agónico de Copetti a San Lorenzo y las dos bombas de estruendo que cayeron contra los jugadores de Central en el festejo

El fútbol suele dar avisos. Rosario Central estaba mejor, quizás sin merecer del todo ganar el partido, pero -de los dos- era el que más se aproximaba. Así lo olfateó Miguel Ángel Russo, pero tampoco pudo evitar una derrota del Ciclón que no le cambia la ecuación demasiado en el torneo Apertura (ya estaba clasificado para los octavos de final) pero sí en el clima interno, enrarecido en la semana por el Moretti-gate, las inhibiciones y los allanamientos en la sede de Avenida La Plata. Lo del Canalla no deja de sorprender en el campeonato, afianzado como líder de la Zona B y sumando puntos para la tabla de posiciones de cada grupo que serán decisivos para resolver las localías para la próximas instancias. Así, el triunfo por 1-0 llegó en tiempo de descuento por un golazo de Enzo Copetti y generó tensión entre los jugadores porque una bomba de estruendo impactó cerca del futbolista Lautaro Giaccone.

San Lorenzo intenta jugar de memoria. O casi. El entrenador toma decisiones sencillas desde el dibujo (4-2-3-1) y los nombres, y no por eso menos productivas. En medio del caos, comanda con resoluciones lógicas: centrales fuertes y confiables, laterales con proyección, doble contención pero que también se pueden desprender para pisar el área rival y cuatro ofensivos para generar y definir: Cerutti, Muniain y Braida, con Vombergar como la principal referencia en los metros finales.

El del Ciclón no es un plantel amplio y carece de gol por naturaleza, pero entre todos empujan y tratan de cumplir roles por el beneficio colectivo. En ese sentido, el regreso de Gastón Hernández como segundo central tras una larga lesión es una de las mejores noticias en 2025.

Rosario Central se presentó con el libreto de Ariel Holan habitual que lo llevó a liderar la Zona B: bajo un esquema 4-2-3-1, con futbolistas de experiencia en ataque como Malcorra, Lovera y Copetti, pero también con la frescura de Santiago López, la promesa de Independiente que escaló a préstamo en el Canalla. Enzo Giménez intentó ser el nexo generando triangulaciones con López y Copetti, pero el conjunto visitante no necesita de tener mucho tiempo el balón para ser peligroso. Así lo demostró Lovera con una aceleración y remate desde afuera del área que se metía junto al palo derecho de Gill, pero el arquero con una gran reacción mandó la pelota al córner.

Todos atendiendo a Giaccone, tras el impacto cercano de una bomba de estruendo arrojada por los hinchas de San Lorenzo LA NACION

Un contraataque de Cerutti siguió con una asistencia de Tripicchio de ¡taco! para Vombergar y la acción no finalizó en gol porque Quintana tuvo un cierre salvador a la altura del punto penal. Iban 22 minutos del primer tiempo y el Ciclón jugaba con tranquilidad, eligiendo los momentos, tratando de no desesperarse, incluso saliendo desde el fondo desde su arquero Gill y Romaña. El segundo buen avance fue salvado por el otro central, Facundo Mallo, luego de otra pelota filtrada de Muniain a la espalda de Sandez. Al lateral izquierdo de Rosario Central lo hizo debutar Russo en la primera de Boca, en mayo de 2021. Los avances San Lorenzo los elegía para hacer vía Cerutti, ubicado como extremo derecho. Un par de ellos no le llegaron a Vombergar por poco.

En el segundo tiempo, Holan puso a Gaspar Duarte por Lovera para tener más explosión en ataque (Duarte se ubicó por la derecha y Santi López se corrió a la izquierda) y San Lorenzo seguía buscando con el Pocho Cerutti a la espalda de Sandez. A los 6 minutos Copetti lo retó a Duarte por no darle el pase al medio luego de ganarle la posición como wing a Báez: el recién ingresado prefirió el remate que contuvo bien Gill. Acto seguido, tuvo el gol Mallo, de cabeza, tras un córner de Malcorra, y el balón se fue apenas por encima del travesaño.

Crecieron Muniain y Cerutti, pero no terminaron de darle chances claras a San Lorenzo para convertir y, en el otro arco, el que apareció fue Gill para ahogarle el grito a Giaccone. Central no mereció ganar el partido pero Russo vio que San Lorenzo lo podía perder y realizó modificaciones de puesto por puesto, para refrescar energías, sobre los minutos finales: Cecchini por Irala y Cuello por Vombergar.

Rosario Central lo ganó con un golazo ya en tiempo adicionado: tras una pared entre Giaccone y Malcorra, llegó el centro de Giaccone y la buena definición de Copetti de zurda y arriba, que desató el festejo lógico. De la tribuna local tiraron bombas de estruendo hacia los jugadores del Canalla. Una de esas esquirlas llegó hasta Giaccone y fue un momento de preocupación.

Muniain, uno de los mejores de San Lorenzo, ante Santi López, delantero de Rosario Central LA NACION

“San Lorenzo es un club grande, tiene que mirar para adelante”, dijo Russo el 17 de octubre de 2024, cuando fue presentado como el nuevo DT. Y había agregado: “Vivo el fútbol con intensidad, toda mi vida fue así. Me hicieron una propuesta, estoy convencido y fui para adelante. Estoy contento, hay que trabajar mucho. Lo que yo necesito, lo busco. Lo vivo día a día, no es nuevo". El entrenador dirigió hoy el partido 1027 de su carrera y justo lo amargó el Canalla, en donde condujo en 300 de esos cotejos.

Tras el encuentro de este sábado, Russo opinó: “Duele perder sobre la hora, pero hay muchas cosas positivas. Nosotros estamos bien. No hablamos de nada de afuera del club. Hablamos con los jugadores de fútbol. Estamos solos, en el buen sentido. Cuando toca el silbato el referee, somos nosotros. Tenemos que rendir y jugar mejor. Pero hay que tratar de mantener la calma y buscar lo mejor el día del partido”.

Russo está haciendo un muy buen trabajo. Le aporta calma (y buenos resultados, en líneas generales) a un club convulsionado y que trata de abstraer al grupo de jugadores de la crisis interna. No siempre puede.

