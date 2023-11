escuchar

La suplencia de John Kennedy había sido un tema sumamente sensible para Fluminense en la previa de la final de la Copa Libertadores ante Boca. Sin embargo, Fernando Diniz confió en su plan de usarlo más tarde en el partido, y en el primer tiempo extra su plan surtió efecto. Con el partido igualado, el delantero protagonizó una excelente jugada colectiva junto a Marlon y Keno para definir de manera enfática y poner el 2-1 de su equipo.

El lateral fue quien comenzó el movimiento al tocar de manera vertical para Kennedy, que aguantó de espaldas y le devolvió la pelota. Luego tiró un pase flotado para Keno, que la bajó de cabeza, y el delantero llegó de manera justa para agarrarla de volea, un tiro casi imposible para el arquero Sergio Romero.

Al convertir el golazo, Kennedy se abalanzó ante los hinchas de su equipo en el festejo, superado por la euforia de la ocasión. Varios compañeros se sumaron a él, y el alboroto terminó forzando la intervención de la seguridad del Maracaná para separar a los jugadores de los simpatizantes. Y el árbitro Wilmar Roldán no lo dejó pasar, y le sacó la amarilla. Pero al ya tener una previamente, el jugador de 21 años se llevó la sorpresa de ser expulsado inmediatamente después del momento más trascendental de su carrera futbolística.

No obstante, de manera increíble, Boca no pudo aprovechar la ventaja numérica por demasiado tiempo. Mientras buscaba el empate, el xeneize pidió penal por una supuesta falta contra Equi Fernández, lo que provocó que varios jugadores de ambos equipos protagonicen un encontronazo. En uno de ellos, Nino se sacó de encima a Nicolás Figal, y en respuesta Frank Fabra le pegó un cachetazo. El VAR no dejó pasar la situación, y luego de que Roldán chequee la acción no dudó de mostrarle la tarjeta roja al colombiano.

Su rol en el gol también implicó una suerte de redención para Marlon, que había protagonizado una jugada clave en los minutos finales del tiempo regular. El club de la Ribera volvió al partido tras el empate de Advíncula, y se mostró mucho más activo en los minutos finales, pero eso no impidió que la chance más clara del final fuera para Fluminense. En el cuarto minuto de adición, el propio Advíncula no pudo prevenir el desmarque a toda velocidad del ingresado lateral, que recibió un pase preciso en el área con tiempo para definir, pero su zurdazo se fue rozando el palo izquierdo de Romero.

Finalmente, el chico Kennedy salió campeón en el vestuario. Expulsado, no pudo estar sobre el césped en el momento del último pitazo de Wilmar Roldán. No es un festejo soñado, pero sí lo es marcar el gol decisivo de una definición de Copa Libertadores. A los 21 años, anotó el tanto más trascendente de la historia de Fluminense. El de su primera conquista de la Copa Libertadores de América.

LA NACION