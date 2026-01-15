El golazo de Santiago Castro para Bologna en el triunfo como visitante ante Hellas Verona en la Serie A

Santiago Castro anotó un golazo en la victoria por 3-2 de su equipo, Bologna, como visitante sobre Hellas Verona en el estadio Marcantonio Bentegodi, en un partido pendiente de la fecha 16 de la Serie A, de Italia. En su sexto tanto en el torneo, el argentino tomó de aire una pelota que Tommaso Pobega había ido a buscar de cabeza al presionar. El delantero recibió lo que resultó en un pase al borde del área y, tras dejar picar el balón, se perfiló para sacar el derechazo y lo puso en un ángulo. Impresionante.

El furioso latigazo dio con tanta potencia en la parte inferior del travesaño que en un abrir y cerrar de ojos la pelota picó dentro del arco y subió hasta golpear la red. Faltaban dos minutos para el cierre de la primera etapa y el 3-1 parcial fue un golpe del que no logró recuperarse completamente el local.

Castro suma seis tantos en la Serie A para Bologna, que derrotó a Hellas Verona como visitante y está octavo, a cuatro puntos del puersto de clasificación para la Conference League. Image Photo Agency - Getty Images Europe

El golazo del ex jugador de Vélez generó bronca en el arquero Lorenzo Montipó, que tomó el balón y lo pateó con fuerza hacia adentro, mientras Castro celebraba con varios compañeros persiguiéndolo. Todo era risas y miradas de admiración por la impactante definición.

Santiago acumula 6 goles y 2 asistencias –ambas, frente a Como, en diferentes juegos– en los 18 partidos que jugó de las 20 fechas transcurridas en la Serie A. En esta ocasión, el tanto del futbolista de 21 años nacido en San Martín consolidó la ventaja de Bologna, que se fue 3-1 al descanso, luego de estar abajo en el marcador a los 13 minutos por una linda definición del nigeriano Gift Orban.

Casi en una ráfaga, el visitante dio vuelta el tanteador: primero marcó un golazo Riccardo Orsolini, que transformó un tiro libre en una acción individual, y ocho minutos después, el danés Jens Odegaard señaló el 2-1, tras una asistencia de otro argentino, Benjamín Domínguez, que también llegó al club en 2024, pero desde Gimnasia La Plata. En el segundo tiempo, un gol en contra del suizo Remo Freuler, que quiso cortar un centro y desairó a su arquero, dio esperanzas al local a falta de 19 minutos, pero la victoria de Bologna finalmente no corrió riesgo.

Tras debutar en Vélez en la primera división de 2021, Castro permaneció hasta 2023 en el Fortín y luego llegó a Bologna, club en el que transita su tercera temporada, con 18 goles marcados en los 80 encuentros que protagonizó por diversos torneos. Este año festejó su primer título de campeón: en la Copa Italia, los rojiazules derrotaron por 1-0 a Milan.

Bologna está octavo en el calcio, con 30 puntos, 4 unidades por debajo de Como, ocupante del sexto puesto, que brinda un cupo en la Conference League. El club de la región de Emilia Romaña sueña con, y disfruta en la realidad, los goles de Castro.

