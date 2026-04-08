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El golazo de tiro de Julián Alvarez para Atlético de Madrid contra Barcelona por la Champions League

El delantero ejecutó magistralmente a los 44 minutos, cuando el cuadro colchonero era dominado en el estadio blaugrana

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Julián Alvarez ejecuta el tiro libre: será un golazo de Atlético de Madrid a Barcelona en el Camp Nou, por la Champions League.
Julián Alvarez ejecuta el tiro libre: será un golazo de Atlético de Madrid a Barcelona en el Camp Nou, por la Champions League.JOSEP LAGO - AFP

Una jugada cambió drásticamente el desarrollo del partido en el Camp Nou. Barcelona arrinconaba a Atlético de Madrid en la apertura de su serie de cuartos de final de la Champions League. Pero una escapada de Giuliano Simeone fue un punto de quiebre: propició una expulsión en el equipo local y un golazo de Julián Alvarez, mediante un tiro libre exquisito.

Cuando estaba por entrar el área y quedar mano a mano con el arquero Joan García, el delantero hijo del entrenador del equipo colchonero fue derribado desde atrás por Pau Cubarsí, a la altura de la medialuna. El árbitro rumano István Kovács sancionó la falta y amonestó al español de 19 años. Pero los jugadores de Atlético y, por supuesto, Diego Simeone reclambaban airadamente la expulsión al defensor blaugrana. Tras recurrir al VAR, el referí se convenció de que correspondía, anuló la tarjeta amarilla y la cambió por la roja, con lamento pero sin protestas de Cubarsí.

El cambio radical en el encuentro, en el que el cuadro madrileño pasó a tener un futbolista más, se completó con la ejecución del tiro libre. Si bien la posición parecía más apta para un zurdo, lo tomó el diestro Julián Alvarez. Y lo ejecutó a Lionel Messi, aunque con la otra pierna. El balón se elevó, pasó holgadamente la barrera y cayó justo debajo del travesaño, cerca del ángulo más próximo. La volada de García fue tan espectacular como decorativa.

Habían transcurrido 44 minutos de juego y la llave daba un vuelco enorme, justo antes del entretiempo del enfrentamiento de ida. De dominado y a la defensiva en un 0-0, Atlético pasaba a estar en ventaja en el tablero y en cantidad de jugadores.

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