El gran gesto de un jugador de Boca con un vendedor ambulante: le dio US$ 300 por unas plantas

El defensor de Boca Lautaro Di Lollo mostró una nueva faceta. Esta vez, el joven no fue protagonista en las redes sociales por su forma de jugar, su reciente gol ante Riestra, o porque saltó de quinto zaguero a pieza titular en poco tiempo, sino por un gesto solidario.

El martes, el jugador se acercó a un vendedor ambulante que tenía una varias plantas a la venta. Se trataba de Thiago Sotelo, un joven que comparte videos en la red social TikTok sobre su rutina y su trabajo como vendedor.

Según contó Sotelo, Di Lollo se acercó a comprarle unas plantas, pero el encuentro fue más allá de eso. El jugador xeneize le regaló 300 dólares y, además, le prometió que le traería una camiseta firmada.

Sotelo compartió una grabación donde se ve a Di Lollo sonriente, con el pulgar levantado y con un short de Boca. Luego, Sotelo se mostró con tres billetes de 100 dólares en la mano y compartió una foto junto al futbolista.

Lautaro Di Lollo celebra el gol que metió en el partido de Boca contra Riestra ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Gracias a Lauti Di Lollo, sos un capo. Nunca pierdas ese corazón que tenés, hermano. Mucha bendición”, escribió en la publicación. El video despertó la curiosidad de los usuarios, que le realizaron varias preguntas sobre el encuentro. Sotelo salió a responder las dudas en los comentarios.

“¿Te regaló 300 dólares?“, consultó un usuario. ”Me compró plantas, un re corazón tiene. Y me dijo que me va a regalar una remera firmada", detalló el vendedor. En otros comentarios, Sotelo djjo sentirse afortunado por su charla con el jugador. “Dios es grande y manda buena gente”, escribió.

Los usuarios elogiaron a Di Lollo en repetidos comentarios y algunos incluso destacaron que usara la indumentaria del club incluso en sus días libres. “El loco usa el short hasta en la casa. Sentido de pertenencia”, aplaudió un usuario, y sumó dos corazones azules y uno amarillo, en referencia a los colores del xeneize.

“Que tipazo, felicidades rey”, escribió otro. “Soy de River, pero es una máquina Di Lollo”, señalaron en un comentario. “Un crack!! Dios los bendiga a los dos”, comentó una conocida de Sotelo. “Jaja, qué grande, 300 dólares le dio. Es una banda”, se sorprendió otro usuario.

En el primer partido del Tornero Apertura, contra Riestra, Di Lollo tomó el rol de artillero y se ganó los aplausos de los hinchas. El defensor cumplió la tarea de goleador en medio de las bajas de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, que se encuentran lesionados.

Con una acción de pelota parada, ejecutada por Leandro Paredes, el juvenil de 21 años logró convertir de cabeza y probó una vez más por qué es uno de los habituales titulares. “Gran comienzo en casa. Muy contento por el gol y el trabajo del equipo. Dale Boca”, escribió en sus redes sociales.