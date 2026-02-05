El gran gesto de un jugador de Boca con un vendedor ambulante: le dio US$ 300 por unas plantas
Lautaro Di Lollo se acercó al joven para comprarle unas plantas y mostró una enorme generosidad con el desconocido; las redes se llenaron de elogios hacia el defensor
- 3 minutos de lectura'
El defensor de Boca Lautaro Di Lollo mostró una nueva faceta. Esta vez, el joven no fue protagonista en las redes sociales por su forma de jugar, su reciente gol ante Riestra, o porque saltó de quinto zaguero a pieza titular en poco tiempo, sino por un gesto solidario.
El martes, el jugador se acercó a un vendedor ambulante que tenía una varias plantas a la venta. Se trataba de Thiago Sotelo, un joven que comparte videos en la red social TikTok sobre su rutina y su trabajo como vendedor.
Según contó Sotelo, Di Lollo se acercó a comprarle unas plantas, pero el encuentro fue más allá de eso. El jugador xeneize le regaló 300 dólares y, además, le prometió que le traería una camiseta firmada.
Sotelo compartió una grabación donde se ve a Di Lollo sonriente, con el pulgar levantado y con un short de Boca. Luego, Sotelo se mostró con tres billetes de 100 dólares en la mano y compartió una foto junto al futbolista.
“Gracias a Lauti Di Lollo, sos un capo. Nunca pierdas ese corazón que tenés, hermano. Mucha bendición”, escribió en la publicación. El video despertó la curiosidad de los usuarios, que le realizaron varias preguntas sobre el encuentro. Sotelo salió a responder las dudas en los comentarios.
“¿Te regaló 300 dólares?“, consultó un usuario. ”Me compró plantas, un re corazón tiene. Y me dijo que me va a regalar una remera firmada", detalló el vendedor. En otros comentarios, Sotelo djjo sentirse afortunado por su charla con el jugador. “Dios es grande y manda buena gente”, escribió.
Los usuarios elogiaron a Di Lollo en repetidos comentarios y algunos incluso destacaron que usara la indumentaria del club incluso en sus días libres. “El loco usa el short hasta en la casa. Sentido de pertenencia”, aplaudió un usuario, y sumó dos corazones azules y uno amarillo, en referencia a los colores del xeneize.
“Que tipazo, felicidades rey”, escribió otro. “Soy de River, pero es una máquina Di Lollo”, señalaron en un comentario. “Un crack!! Dios los bendiga a los dos”, comentó una conocida de Sotelo. “Jaja, qué grande, 300 dólares le dio. Es una banda”, se sorprendió otro usuario.
En el primer partido del Tornero Apertura, contra Riestra, Di Lollo tomó el rol de artillero y se ganó los aplausos de los hinchas. El defensor cumplió la tarea de goleador en medio de las bajas de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, que se encuentran lesionados.
Con una acción de pelota parada, ejecutada por Leandro Paredes, el juvenil de 21 años logró convertir de cabeza y probó una vez más por qué es uno de los habituales titulares. “Gran comienzo en casa. Muy contento por el gol y el trabajo del equipo. Dale Boca”, escribió en sus redes sociales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lautaro Di Lollo
El "gana-partidos" menos pensado. Sin un N°9 natural y ante la escasez de goles, Boca descubrió una figura que desata nudos
Testazo ganador. Boca arrancó sin refuerzos, los mismos problemas y una idéntica receta salvadora: la pelota parada
Ranking. Quiénes son los 10 jugadores más valiosos del fútbol argentino, según un estudio internacional
- 1
En qué canal pasan Talleres vs. Argentino de Merlo por la Copa Argentina 2026 hoy
- 2
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 3
- 3
Prueba piloto en el Monumental: los hinchas de River podrán comprar cerveza con alcohol frente a Tigre
- 4
Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026