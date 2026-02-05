Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección Argentina tendrá como base la ciudad de Kansas City, ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, ya que le permitirá minimizar viajes largos durante gran parte del Mundial 2026. En ese sentido, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni junto a las autoridades del ente rector del futbol argentino determinaron que el Compass Minerals National Performance Center sea el centro de entrenamiento para la Albiceleste.

Inaugurado en 2017, el complejo deportivo de 21 hectáreas es uno de los centros de entrenamiento del club de la Major League Soccer (MLS), Sporting Kansas City. Cuenta con tres campos de fútbol de tamaño reglamentario (uno al lado del otro) y otros dos campos de césped sintético con iluminación LED que rodean un pabellón de entrenamiento de dos pisos conformado por aulas, posiciones de cámaras y una plataforma de observación.

El predio cuenta con tres canchas de fútbol con césped natural para que la selección pueda entrenar compassmineralsnpc.com

“La joya de la corona del fútbol estadounidense. Un entorno de primer nivel diseñado específicamente para formar a jugadores, entrenadores y árbitros de élite de todas las edades”, es la definición utilizada por el predio en su página web.

Desde su inauguración, las instalaciones han servido como lugar de entrenamiento para equipos de primer nivel, como el club femenino de fútbol, Portland Thorns y la selección femenina de rugby de Canadá. Además, se ubica a tres tres kilómetros al noreste de la Interestatal 70 y la Interestatal 435 y junto al distrito de ocio Village West.

A partir del 2017, comenzó a ser utilizado por el Sporting Kansas City de la MLS. Sin embargo, el único argentino que llegó a entrenarse en estas instalaciones fue José Mauri, que jugó en el equipo estadounidense entre 2021 y 2022. Previamente, pasaron por el equipo los delanteros Claudio “El Piojo” López y Claudio Bieler, pero nunca pudieron entrenarse en el lugar donde lo hará la Selección Argentina.

El predio cuenta con varias piletas climatizadas para que los jugadores puedan usarlas después de los entrenamientos compassmineralsnpc.com

Según la página web del predio, se convirtió durante los últimos años en un “destino perfecto” para un entrenamiento o para un torneo continental dado que cuenta con un laboratorio de rendimiento deportivo compuesto por un consultorio de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, laboratorio de crioterapia, sala de recuperación, sala de masajes, cámara ambiental/atmosférica y clínica médica.

“¿Busca un lugar especial para celebrar su próximo evento? El Compass Minerals National Performance Center ofrece espacios únicos y flexibles, adecuados para una gran variedad de ocasiones, como eventos benéficos, bodas, fiestas corporativas y privadas”, se remarca en la página web del predio.

Asimismo, el centro de entrenamiento cuenta con vestuarios, tres aulas con paredes móviles para cursos y seminarios, seis salas de descanso ideales para la interacción en grupos reducidos, así como una cafetería para comer a lo largo del día.

El predio cuenta con un amplio gimnasio para que los 26 jugadores puedan utilizarlo compassmineralsnpc.com

“Este lugar se construyó específicamente para la formación de entrenadores. Es la primera instalación de nuestro tiempo y ofrecerá una magnífica oportunidad para que los entrenadores se desarrollen”, definió Scott Flood, director de programas de entrenamiento de la Federación Estadounidense de Fútbol, sobre el predio donde entrenaría la Albiceleste.

Un lugar estratégico

El Compass Minerals National Performance Center está asociado al Hotel Origin, donde la Selección Argentina concentrará durante la Copa del Mundo. El establecimiento se encuentra en el centro de Kansas City y es una de las mejores opciones de alojamiento con pago total, según un informe realizado por la FIFA, además de que se encuentra a solo 30 kilómetros del centro de entrenamiento y casi a la misma distancia del Aeropuerto Internacional de Kansas City.

Cabe señalar que la elección de Kansas City como base para la Albiceleste se decidió tras varios viajes encabezados por el Preparador Físico de Scaloni, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

El predio es el lugar de entrenamiento del club Sporting Kansas City compassmineralsnpc.com

La tranquilidad de la ciudad fue otro punto valorado por Scaloni y su equipo. Menos densidad poblacional, menor congestión de tránsito y un entorno más controlado que otras grandes urbes como Dallas o Miami aparecen como ventajas en la búsqueda de un “búnker” que permita aislar al plantel del ruido externo.

La elección de Kansas City se inscribe en una lógica que la Selección Argentina ya aplicó con éxito en Qatar 2022: reducir al mínimo los factores de estrés, optimizar los tiempos y crear un entorno favorable para la convivencia diaria durante un torneo largo y desgastante.

Así son las instalaciones

Instalaciones del predio en donde va a instalarse Argentina durante el Mundial