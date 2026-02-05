Prueba piloto en el Monumental: los hinchas de River podrán comprar cerveza con alcohol frente a Tigre

El comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a River a vender cerveza con alcohol en las zonas más exclusivas del Monumental. Será una prueba piloto en el partido de este sábado contra Tigre, y el permiso estará circunscripto a palcos VIP y hospitality, es decir, zonas con acceso restringido. La prohibición de ingesta y expendio de bebidas alcohólicas se mantiene para el resto de las tribunas del estadio.

River cuenta con un restaurante y un bodegón en el corazón de la tribuna Belgrano, por lo que el control del consumo de alcohol tanto en esas zonas como en los palcos sería una tarea no demasiado complicada para los efectivos de seguridad. La continuidad de esta idea dependerá de los resultados en la prueba piloto del partido ante el Matador.

Según la nota formal enviada al GCBA, los sectores habilitados (con acceso restringido) para la venta de cerveza con alcohol serán: los palcos 360, los espacios de hospitalidad y distintos puntos en las plateas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori. Desde River cuentan que en esos lugares habrá capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente. “La compra es nominal, anticipada y limitada: no existe venta masiva ni espontánea. El modelo replica estándares internacionales de seguridad y experiencia”, advierten desde el club.

Semana de novedades

El estadio Monumental fue escenario de varias noticias en los últimos días. Por un lado, River anunció un ambicioso proyecto de ampliación y modernización. La iniciativa, que demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares, contempla la construcción de una quinta bandeja en forma de anillo con 16.000 nuevas butacas y un techado que cubrirá la totalidad de las tribunas. Con estas reformas, el Monumental se convertirá en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica y el segundo del mundo entre clubes de fútbol, con lugar para 101.000 espectadores.

River tendría uno de los estadios más grandes del mundo

El presidente Stefano Di Carlo oficializó el inicio de una nueva etapa en la transformación del estadio Monumental. “Venimos a anunciar el proyecto de ampliación y techado de nuestro estadio, el Más Monumental”, afirmó en un mensaje difundido por el club en redes sociales. La obra prevé el agregado de una quinta bandeja, sostenida por una estructura independiente de 52 columnas, y una cobertura perimetral que resguardará al público sin afectar la luz natural sobre el campo de juego.

Por otro, en las últimas horas se confirmó que River rescindirá el contrato con la empresa que le da nombre al estadio y firmará uno nuevo con otra compañía. Tan solo una semana después del anuncio de la reforma, techado y ampliación del Monumental, River anunció un nuevo acuerdo comercial por 110 millones de dólares más impuestos que tendrá como impacto más notorio el cambio del naming del estadio: dejará de llamarse Mâs y pasará a tener otra marca en su nombre.

El acuerdo deja a las productoras la posibilidad de realizar al menos 120 recitales en 10 años Soledad Aznarez

Se trata de un entendimiento estratégico con la compañía estadounidense Live Nation, empresa de conciertos, festivales y eventos en el mundo, y las productoras argentinas DF Entertainment y Dale Play Live. Con este nuevo contrato por 10 años, que se activará el 1° de enero de 2027, el club de Núñez acordó un ingreso de 80 millones de dólares correspondientes a la realización de un mínimo de 120 shows a lo largo de la duración del vínculo más de 30 millones de dólares por el derecho al naming.

A la par de la obra que comenzará en abril, durará tres años y tendrá un costo superior a los 100 millones de dólares para techar y agregar una quinta bandeja al Monumental para alcanzar la capacidad de 101 mil espectadores, River redefinió su modelo financiero con este nuevo convenio, que le dejará a DF Entertainment la responsabilidad de los shows internacionales y a Dale Play la totalidad de los shows latinos. Todo bajo la órbita de Live Nation, que produce y promueve más de 40.000 eventos por año, vende más de 600 millones de entradas, tiene operaciones en más de 40 países y posee, gestiona o participa en más de 300 escenarios a nivel global. El contrato contempla doce fechas anuales, junto con los derechos comerciales y operativos asociados a la realización de shows, así como el derecho de naming del Monumental.