El hincha noruego que se hizo viral... ¡por no remar junto a sus compatriotas en el Mundial!

La celebración más comentada del Mundial 2026 es la de los hinchas noruegos. El ya tradicional grito de “¡Ro!“, seguida por la mímica del remo vikingo que hacen los simpatizantes del equipo escandinavo fue retratado en cientos de videos, notas periodísticas y reportajes. Sin embargo, no todos reman. No todos se suman al festejo. Hay un simpatizante que va contra la corriente y mantiene la mirada perdida, como si se avergonzara de lo que hacen sus compatriotas: se llama Emil Anners Lappen, y explicó por qué no remó (ni remará) en lo que queda de la Copa del Mundo.

“Es muy sencillo. Esto es factualmente erróneo: los vikingos no remaban en el Atlántico, sino que navegaban. Es una celebración históricamente imprecisa”, se justificó Lappen durante una entrevista con la cadena inglesa Sky News. El intercambio se dio por videollamada y pudo verse que detrás del hincha noruego se ven... dos remos.

Lappen agregó: “Lo encuentro muy estúpido [al remo]. Eso fue lo que pensé cuando hicieron ese festejo por primera vez. Me molestó y no quise hacerlo. Y copia mucho de lo que hicieron los hinchas de Islandia [en el Mundial 2016, los islandeses aplaudían con los brazos en alto al compás de un bombo]. Quería mostrar que no estaba de acuerdo. Y creo que el mensaje se entendió”. Sobre el partido de este sábado entre Noruega e Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026, Lappen comentó: “Voy a alentar a los jugadores confortablemente desde mi silla, en casa. Sin remar. En ningún lugar”.

Semanas atrás, Lappen había hablado con el diario noruego VG: “Tengo que mantener mi opinión, así que no habrá remo ni ahora ni en el futuro. Además, las cámaras me captarían si de un día para otro empezara a remar. Y una vez que empezás [con un mensaje], creo que hay que mantenerlo hasta el final”, postuló.

La “remada vikinga” tras eliminar a Brasil

Con la clasificación a los cuartos de final ya asegurada, los futbolistas de Noruega repitieron el sábado pasado la celebración conocida como la “remada vikinga”, un festejo que se convirtió en una de las postales del equipo durante este Mundial. Tras la victoria por 2-1 sobre Brasil, titulares y suplentes se reunieron frente a una de las cabeceras del estadio para compartir el ritual junto a los hinchas.

En esta oportunidad, el encargado de conducir la celebración fue Erling Haaland. El delantero tomó un palo de bombo y comenzó a marcar el ritmo, mientras sus compañeros, sentados sobre la cancha, acompañaban cada golpe con el característico movimiento de remar. Desde las tribunas, los simpatizantes noruegos replicaron la coreografía.

¡HAALAND, NORUEGA Y EL REMO QUE ELIMINÓ A BRASIL! pic.twitter.com/kQqHw6kUQq — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2026

Al festejo noruego también se sumó el príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus. El hijo menor de los reyes Harald V y Sonia vio el partido desde Oslo, la capital del país nórdico y estuvo presente en Slottsplassen, la plaza que se encuentra frente al Palacio Real. En ese marco, fue filmado en el momento en que formó parte del festejo haciendo el festejo del “remo” junto a una multitud de personas reunidas en ese lugar que es esta noche uno de los puntos neurálgicos de los festejos.

La selección escandinava ya había realizado el mismo festejo tras eliminar a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. La ceremonia está inspirada en la tradición vikinga y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones nórdicas. Durante los partidos de Noruega, los hinchas suelen acompañarla con el grito “¡Ro!”, que significa “remar” en noruego.

La remada vikinga tras un partido de la selección de Noruega

El festejo llegó después de otra noche histórica para Noruega. Con un doblete de Haaland, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken derrotó 2-1 al pentacampeón Brasil y avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Además, el delantero alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con siete tantos.