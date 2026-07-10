Vinícius rompió el silencio tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026: “La frustración es enorme”

Cinco días después de la derrota de Brasil ante Noruega por 2 a 1 en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Jr. rompió el silencio, le pidió perdón a los hinchas y reveló sus sensaciones por la eliminación: “La frustración que siento es enorme”.

“Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos. Les pido disculpas y voy a seguir luchando por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo”, expresó el delantero a través de una publicación en Instagram.

La imagen que publicó Vinícius Jr. junto a su mensaje Redes

A su vez, manifestó que vestir la camiseta de la selección brasileña es el “mayor orgullo” de su vida, por lo que quedar eliminado de la Copa del Mundo en octavos resultó en una “sensación muy difícil de explicar”.

“Sé todo lo que me preparé, todo lo que me concentré y cuánto quería esto por ustedes y por mi familia. La frustración que siento es enorme”, admitió el futbolista del Real Madrid.

En tanto, indicó que no había hablado antes porque necesitaba “unos días para reflexionar” y que consideró oportuno hacerlo ahora: “Vi a muchísima gente de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, así que era injusto quedarme en silencio”.

El penal errado por Bruno Guimaraes

Junto a su mensaje, publicó una imagen en blanco y negro, donde se lo observa en el suelo, con los brazos extendidos, luego del partido perdido ante Noruega.

En aquel encuentro, Vinícius había sido criticado por no hacerse cargo del penal que tuvo Brasil a los 14 minutos, cuando el partido aún estaba 0 a 0. Quien se encargó de la ejecución fue Bruno Guimarães. El tiro fue bloqueado por Ørjan Nyland, una de las grandes figuras del cruce.

Quedó lejos de los goleadores

Vinícius prometía ser uno los máximos goleadores del Mundial. Debutó con gol en el empate ante Marruecos, le anotó otro a Haití en la victoria por 3 a 0 y marcó por duplicado en el 3 a 0 ante Escocia. Finalizó la fase de grupos con cuatro y se aprestaba a disputarle el liderazgo a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Sin embargo, no anotó en la victoria por 16avos ante Japón por 2 a 1 y tampoco fue el autor del descuento con Noruega en los octavos. De esta forma quedó cuatro, lejos de los principales y con posibilidad de ser superado por otros que siguen en carrera y comparten su puesto.

Segundo gol de Brasil vs Marruecos

Los que lo superaron son cinco: Messi y Mbappé (8), Erling Haaland (7), Harry Kane (6) y Ousmané Dembélé (5). El jugador brasilero marcha en el sexto lugar, pero hay dos con su misma cantidad de tantos que podrían superarlo.

Por un lado, Mikel Oyarzabal, que tendrá una chance este viernes con España en el cruce con Bélgica. Por el otro, Jude Bellingham, que el sábado buscará su oportunidad con Inglaterra ante Noruega. También quedaron con cuatro tantos Ismaila Sarr y Julián Quiñonez, de Senegal y México, respectivamente.