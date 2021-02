El ex goleador de River que Federico Bulos pidió para Boca

El panelista de ESPN F90, Federico Bulos, le hizo una insólita propuesta al Consejo de Fútbol de Boca Crédito: Captura TV

El panelista de ESPN F90, Federico Bulos, propuso que un histórico jugador de River Plate, cuyo pase pertenece al club millonario, sea transferido a Boca Juniors.

"Si yo fuera (Raúl) Cascini ponele, voy a buscar un golpe de efecto. No voy a buscar a mi tía", aclaró. La idea que Bulos expuso en el programa, se dio en medio de una discusión que sus integrantes mantenían sobre quién debe ser el centro delantero del primer equipo xeneize.

Cuando el conductor del envío, Sebastián Vignolo, le consultó a su compañero y colega a quién se refería, el relator contestó: "A Lucas Pratto". Actualmente, el "Oso" juega en el Feyenoord de la Eredivisie, donde fue cedido a préstamo por seis meses por la institución de Nuñez, ya que en el equipo que dirige Marcelo Gallardo no conseguía la continuidad que deseaba.

Luego de que Bulos lanzara su "bomba", Vignolo ironizó: "Me voy. A las 7 de la tarde, segunda edición de 90'", mientras simulaba que salía del estudio. "¿Por qué? ¿Pratto no jugó en Boca, no? Dale", se defendió el "Negro". Efectivamente, el delantero de 32 años llegó al club de La Ribera en 2004, pero recién en la temporada 2008/2009 jugaría sus dos únicos partidos en la Primera División del equipo.

Tras definir la propuesta de su compañero como poco seria, el narrador se defendió frente a sus colegas y argumento que Pratto juega de 9 y "se fue de River con cierta cara de angustia". Al mismo tiempo, el "Pollo" decía: "Me mata porque estamos saliendo al aire, porque si esto lo decís en el corte, zafa".

"¿Mirá lo que generás? ¿Por qué tirás estas cosas, para que cuando vayamos a cargar nafta la gente nos diga: che, el negro tiró la de Pratto?", reiteró el animador televisivo. Sin embargo, Bulos siguió sin achicarse y redobló la apuesta: "Golpe de efecto y además un crack, un fenómeno. Yo te digo una cosa, ¿sabes por qué? Porque no soy careta y digo lo que pienso, y Pratto es una bomba nuclear que explota todo. Hay que convencerlo, ¿para qué está el Consejo?", se preguntó.

Por último, Bulos diferenció el caso de Pratto con el de Jonatan Maidana, que también jugó en Boca pero que no volvería al club porque "tiene las puertas abiertas de River" (NdeR: acaba de consumar su regreso), mientras que el atacante "se fue con angustia, no está jugando en Feyenoord, y aparte de todo, es un delantero extraordinario".