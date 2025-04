El increíble gol en contra de Barracas Central en la derrota con Argentinos Juniors por el Torneo Apertura

Argentinos Juniors goleó a Barracas por 3-0 en la Paternal por la fecha 14 del Torneo Apertura y trepó al segundo lugar del grupo A. Ya clasificado a los octavos de final del torneo, el conjunto dirigido por Nicolás Diez se ubica por detrás de Boca y dejó comprometido al Guapo, en su peor semana: hace cinco días fue eliminado de la Copa Argentina por Defensores de Belgrano en la primera ronda.

La apertura del marcador tuvo un largo suspenso porque inicialmente había sido invalidada la jugada por el árbitro Silvio Trucco, tras haber marcado una posición adelantada uno de sus asistentes. No obstante, luego de varios minutos, el VAR trazó las líneas respecto del defensor Rodrigo Insua y convalidó la acción.

El gol de Molina para Argentinos

Emiliano Viveros lanzó un pase largo hacia la derecha por detrás de la defensa que Leandro Lozano, habilitado, conectó de cabeza hacia el centro, a la carrera. Allí, Tomás Molina ganó la posición y llegó a empujarla de zurda para establecer el 1-0. Iban 31 minutos.

A tres del final de esa etapa, el Bichito aumento la ventaja gracias a un blooper del equipo visitante. Otra vez con Lozano como protagonista, pero esta vez lanzando un centro al área luego de recuperar la pelota en su campo y recorrer unos 30 metros.

El gol en contra de Jappert

Su pase buscando a uno de sus dos compañeros que estaban dentro del área fue imperfecto, pero el defensor Kevin Jappert, que retrocedía entre ellos, puso el pecho con la intención de alcanzarle el balón a su arquero. Marcos Ledesma quedó a mitad de camino y la pelota fue camino a la red, tras rozar en un palo. Fue el 2-0.

En el comienzo del segundo tiempo, el local estiró la diferencia con un tercer gol, de cabeza, de José María Herrera, que sentenció el duelo. El delantero, que había reemplazado a Viveros en el entretiempo, apareció por sorpresa en un pase largo exquisito de Alan Lescano y estampó el 3-0 en su primera intervención en el juego.

El gol de Herrera para el 3-0

Por la misma zona, Tigre empató sin goles con Belgrano de Córdoba en Victoria, en un encuentro que tuvo un penal para el local a 20 minutos del final. Ignacio Russo buscó el palo izquierdo del arquero Manuel Vicentini, quien adivinó la intención y se quedó con la pelota. Cerca del final, el árbitro Penel sancionó otro remate desde los 11 metros, esta vez para Belgrano, pero a instancias del VAR anuló la sanción por mano de Franco Jara, delantero del equipo cordobés.

El penal atajado por Vicentini

¡LO ATAJÓ VICENTINI! Nacho Russo abrió el pie y el arquero de Belgrano adivinó sus intenciones.



📺 #ESPN pic.twitter.com/LVXSUHjZP8 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2025

Aunque está cuarto en el grupo A y sólo una combinación de resultados podría impedirle avanzar, el Matador no consiguió sellar su clasificación todavía. No obstante, podría obtener el pasaje a la siguiente instancia igualmente si Independiente Rivadavia no supera a Aldosivi, de Mar del Plata, en el cierre de la fecha esta noche en Mendoza.

Las posiciones

