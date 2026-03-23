El inesperado elogio de Claudio Ubeda a un juvenil de Boca y su expectativa antes del debut en la Libertadores

Boca volvió al triunfo en La Bombonera tras imponerse 2-0 ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura, en un partido que le permitió cortar una serie de cuatro empates consecutivos como local. Luego del encuentro, el entrenador Claudio Úbeda centró su análisis en el rendimiento del equipo, el aporte de los juveniles, la situación física del plantel y el inminente desafío en la Copa Libertadores.

En su primera reflexión, el DT valoró el resultado y, especialmente, la forma en que se consiguió. “Necesitábamos un resultado que fuera contundente y hoy lo tuvimos, no solo por el marcador, sino también por el funcionamiento”, explicó.

En esa línea, marcó una diferencia con presentaciones anteriores en las que el equipo no había logrado sostener su dominio en el resultado. Según detalló, la victoria tuvo un impacto directo en la confianza del grupo y en la tranquilidad para encarar lo que viene.

"VENIMOS DE SIETE U OCHO PARTIDOS DE NO PERDER" la racha del Xeneize de Ubeda, que ya piensa en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cómo ves el presente de Boca? pic.twitter.com/PfmGFgo7mG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Úbeda también se detuvo en el desarrollo del partido. Reconoció que en el primer tiempo el equipo generó situaciones pero careció de eficacia, aunque destacó que no perdió la calma. “El equipo no se puso nervioso, siguió buscando y mantuvo la idea”, sostuvo. Para el entrenador, esa continuidad en la propuesta fue clave para que en el segundo tiempo Boca encontrara los espacios y lograra traducir su superioridad en goles.

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue el rendimiento de los juveniles. El técnico puso como ejemplo a Camilo Rey Domenech, quien ingresó en el complemento y respondió con solvencia. “Entró como si estuviera en el patio de su casa”, describió, al tiempo que resaltó el trabajo formativo de Boca Predio y la adaptación de los jóvenes a la exigencia de la Primera División. En ese mismo sentido, se refirió a Tomás Aranda, autor de su primer gol en el club. Si bien valoró su desempeño, aclaró que busca acompañar su crecimiento sin generar una presión excesiva.

Ubeda felicita a Aranda ALEJANDRO PAGNI - AFP

Pensando en la planificación, Úbeda anticipó un calendario cargado y remarcó la necesidad de utilizar todo el plantel. “Vamos a necesitar de todos, porque se viene una seguidilla de partidos muy exigente”, afirmó, en alusión a la doble competencia. El entrenador explicó que la rotación será una herramienta clave para sostener el rendimiento y evitar sobrecargas físicas.

En relación a este punto, brindó precisiones sobre la situación de algunos futbolistas. Confirmó que Agustín Marchesín sufrió una molestia en el aductor y que se le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión. Sobre Edinson Cavani, indicó que continúa en proceso de rehabilitación y que todavía no se reintegró de manera completa a los entrenamientos.

Ubeda da indicaciones durante el partido de Boca ante Instituto ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Con él estamos todos los días, él está en el Predio como siempre. Está en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa al plantel con los trabajos normales. Una vez que esté en condiciones físicas y técnicas al 100%, vamos a estar en condiciones de saber cuándo lo vamos a poder usar”, detalló.

En tanto, señaló que Exequiel Zeballos transita la etapa final de recuperación y podría estar disponible en el corto plazo, siempre respetando los tiempos médicos. “En la medida que podamos recuperarlos, va a ser mucho mejor para nosotros. Exequiel está en la etapa final de rehabilitación para poder integrarse con nosotros. Ojalá pueda estar a cortísimo plazo. Tenemos que cuidar los plazos de los médicos y cuidarlo bien, porque es una pieza súper importante”, dijo sobre el Chango.

Ubeda se fue conforme ALEJANDRO PAGNI - AFP

Por último, el entrenador se refirió al reciente sorteo de la Copa Libertadores y evitó proyectar ventajas. “Lógicamente que es el paso más importante. Jugar una competencia tan importante como la Copa Libertadores y con estos colores y esta camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio. Después aplicaremos toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien va a ser indispensable”, expresó.

En ese sentido, advirtió que los rivales del grupo cuentan con experiencia en el torneo y que cada encuentro exigirá máxima concentración. También señaló que enfrentar a Boca representa una motivación extra para cualquier equipo, lo que eleva el nivel de dificultad.

Además, elogió a Ander Herrera. “Hizo un buen partido. Él es un jugador que aparte de la movilidad que tiene, tiene muy buena lectura de juego. Está siempre pensando en ocupar las posiciones que dejan los compañeros para estar siempre bien parado. Y eso hizo que tuviésemos muchos circuitos de juego permanentes, principalmente en el primer tiempo”.