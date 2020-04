Santiago Rosales, que está a préstamo en Patronato, violó la cuarentena en Paraná

Parece imposible de imaginar semejante nivel de irresponsabilidad, pero todo es posible. En medio de la cuarentena obligatoria, muchos incumplieron con esa orden y en las últimas horas se conoció que uno de los que no se ajustó a esta norma es el ex futbolista de Racing , Santiago Rosales . El jugador que está a préstamo en Patronato de Paraná , fue detenido por la policía y no pudo explicar por qué estaba fuera de su domicilio.

El sábado último Rosales fue detenido en un control vehicular realizado en la zona de la costanera de la capital de Entre Ríos. En el auto se encontraba también la pareja del futbolista. En esa inspección el jugador no pudo explicar por qué estaba circulando por la vía pública y tampoco presentó ningún permiso para poder estar afuera de su casa.

El único registro de lo que sucedió allí, fue aportado por el diario Uno de Entre Rios, que publicó que Rosales le habría dicho a la policía que no se quedó en su casa porque "no aguantó más estar encerrado y salió a disfrutar del día de sol". Ante este insólito argumento le labraron un acta y lo obligaron a regresar a su casa a cumplir con la cuarentena.

A raíz de este episodio, el mediocampista marplatense fue notificado que será convocado por la Fiscalía de la Justicia Federal debido a que se inició una causa en su contra por la violación de la cuarentena.