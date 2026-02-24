El video con el que Marcelo Gallardo anunció su salida de River Plate: dirigirá su último partido ante Banfield

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes por la noche su salida. En un video compartido por el club de Núñez en redes sociales, el “Muñeco” anticipó que el jueves dirigirá su último partido, que será ante Banfield en El Monumental desde las 19.30. “Las cosas no salieron como teníamos proyectadas”, declaró el DT.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento. Principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este. Claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas”, expresó.

El video de Marcelo Gallardo en el que anunció su renuncia como DT de River

“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, reconoció Gallardo a continuación. “Simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mí en todo, a mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Mi amor recíproco para todos los hinchas”, acotó.

Y completó: “Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, un modelo en toda la región, pueda encontrarse con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el fútbol. Muchas gracias y les mando un abrazo”.

El anuncio del Muñeco se produjo como corolario de un segundo ciclo marcado por la irregularidad deportiva y resultados por debajo de las expectativas. Tras un primer período exitoso al frente del club, la etapa iniciada en agosto de 2024, como sucesión de Martín Demichelis, no logró consolidar una propuesta futbolística estable ni traducirse en títulos, pese a una importante inversión en refuerzos que superó los US$80 millones. En ese contexto, la dirigencia comenzará a evaluar alternativas.

Marcelo Gallardo dirigirá su último parte al mando de River el 26 de febrero Gonzalo Colini

Horas antes de conocerse la noticia, Gallardo se presentó en el River Camp para encabezar el entrenamiento de cara a la próxima fecha. Luego de la práctica, mantuvo una reunión con los principales dirigentes del club, en la que se avanzó sobre la definición de su salida. Durante la jornada persistía la incertidumbre sobre la resolución final, en un escenario de disconformidad creciente entre los hinchas.

Las dudas en torno a la continuidad del entrenador se habían acentuado el domingo, tras la derrota por 1 a 0 frente a Vélez. Después de esa caída, la tercera consecutiva en el torneo Apertura, decidió suspender la conferencia de prensa habitual y el técnico se retiró del estadio sin realizar declaraciones públicas. Según pudo reconstruirse, en el vestuario se despidió de colaboradores y futbolistas y les comunicó que se tomaría unas horas para reflexionar antes de adoptar una decisión definitiva.

La determinación contrasta con el escenario de diciembre de 2025, cuando Gallardo había renovado su vínculo con el club hasta fines de 2026. Sin embargo, la seguidilla de resultados adversos aceleró los replanteos internos. River acumulaba tres derrotas consecutivas en el Apertura y 12 caídas en sus últimos 20 partidos oficiales entre todas las competencias, números que impactaron en la evaluación del ciclo.

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo y el DT Marcelo Gallardo en la Sala de Sesiones de Más Monumental Hernan Zenteno - La Nacion

En su segundo paso por el club, el entrenador impulsó una profunda renovación del plantel. Desde su regreso se concretó un amplio movimiento de incorporaciones en sucesivos mercados de pases, con futbolistas de experiencia y apuestas jóvenes. Entre ellos se cuentan Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi, Enzo Pérez, Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y refuerzos más recientes como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. La inversión total estimada por estas incorporaciones alcanzó los US$ 80,6 millones.

Pese a ese recambio, el equipo no logró sostener regularidad en el rendimiento ni revertir resultados adversos: acumulaba 18 partidos sin dar vuelta un marcador y había perdido los últimos 11 encuentros en los que comenzó en desventaja. Con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos oficiales durante este segundo ciclo, Gallardo cierra su etapa sin títulos y con una efectividad de 53,72% de puntos.