Eliminatorias: el insólito motivo por el que un jugador chileno dejó la concentración a horas del duelo contra Brasil

“Debo evaluar a cuál selección voy a representar” dijo Robbie Robinson antes de abandonar este jueves la concentración de la selección chilena de fútbol y viajar a Miami, ciudad donde reside y trabaja como futbolista profesional. El jugador, que disfrutaba de su primera convocatoria, probablemente iba a sumar minutos esta noche, en el partido entre Chile y Brasil. Pero a medida que se acercaba la hora del encuentro, lo invadió el arrepentimiento a raíz de una duda que nace en el enfrentamiento entre su identidad y la de su linaje y que provocó que la chance de jugar el partido por las Eliminatorias de esfumara.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado. En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs. Gracias”, expresó en su cuenta de Instagram tras abandonar esta tarde la concentración. Claro mensaje: se siente estadounidense y pretende analizar mejor la decisión .

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia”, publicó la selección chilena en un comunicado que luego finalizaría con un breve agregado: “La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”.

Robbie Robinson celebra tras anotar un gol ante Toronto FC

Nacido en Carolina del Sur, este joven de 22 años fue criado como estadounidense y dio sus primeros pasos futbolísticos en territorio norteamericano. Debutó oficialmente el 14 de junio de 2017 con el Charleston Battery , un club de menor calibre que milita en la USL Championship, la segunda división del fútbol de ese país. Ese mismo año, pasó a Clemson Tigers, club donde actuó durante dos años hasta firmar con el Inter de Miami, en diciembre de 2019. En Florida, su ficha creció y Robinson entró en el radar de la selección chilena.

El hombre que estaba detrás de todo era Reinaldo Rueda, que dirigió a “La Roja” hasta principios de 2021, mes en el que fue elegido para reemplazar al portugués Carlos Queiroz en la conducción técnica de Colombia. El interés de Rueda tenía una razón: en el árbol genealógico de Robbie, había una rama chilena. La madre del jugador, que nació en el país sudamericano pero emigró a los EE.UU. a los 20 años con fines estudiantiles, le dio al jugador sureño la posibilidad de tramitar la doble nacionalidad.

El equipo chileno se presentó antes que el norteamericano y le comunicó su interés por convocarlo , y Robinson se ilusionó. “Me dijo que me estaban siguiendo y que estaban interesados en que jugara por Chile”, decía a AS Chile el delantero de 1,88 de altura. “Me encanta ir a Chile porque todo el mundo juega al fútbol. Llego a Santiago y juego en la calle. Me encanta ver a la gente jugando en la vereda. No necesitan una cancha. Están toda la tarde jugando, y eso es algo que no se ve en Estados Unidos”, le abría Robinson las puertas a la selección Roja.

Entonces todo ocurrió muy rápido, y la joven promesa de la MLS le abrió las puertas al equipo del país que vio nacer a su madre, tal como hizo Benjamín Brereton Díaz, el inglés de madre chilena que tomó la misma decisión a mediados de este año, cuando recibió el primer llamado del (nuevo) entrenador Martín Lasarte. Pero Robbie, quien tras su particular decisión se ganó el apodo de “El nuevo Ben Brereton” en las calles chilenas, sintió que se apresuró y dio marcha atrás; horas antes de jugar oficialmente para el equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, y nada menos que contra Brasil.

Reinaldo Rueda, DT colombiano que dirigió a Chile y le hizo el puente a Robbinson Bruna Prado - AP

“Sánchez me encanta, me gusta mucho también Vargas. Vidal, Medel. Tienen muy buenos jugadores. Realmente sería un sueño poder jugar con ellos [...] Tengo una edad joven, y hasta que no juegue puedo tomar una decisión, pero hasta ahora Chile ha estado más interesado. Y a mí me interesa jugar ahí. Sería un orgullo para mi madre, y para mi familia”, decía.

Sus palabras en esa entrevista dan cuenta de que tenía evidente expectativa por formar parte de ese plantel. Sin embargo, a la hora de sopesar las ventajas y desventajas de perderse la oportunidad de representar a Estados Unidos, lo que influyó más en su decisión fue la bandera estadounidense. El sentido de pertenencia lo hizo debatir con si mismo hasta el último momento. Quizás termine jugando para Chile más adelante pero -por lo pronto- se va a tomar un tiempo para meditar la decisión.

LA NACION