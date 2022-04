Luis Díaz: el jugador sensación de Liverpool que revoluciona la Premier y al que no pudieron frenar en un derby picante

Es el jugador sensación. Cada vez que ingresa, levanta a un público al que si algo no le falta son futbolistas excitantes. Liverpool tiene a Mané y a Salah como puntales del exitosísimo de Jurgen Klopp. Sin embargo, la llegada del colombiano Luis Díaz ha revolucionado a la ciudad de los Beatles. El mismo entrenador alemán lo ha prohijado y habla maravillas cada vez que puede. Este domingo, Díaz entró en un clásico súper caliente, ante Everton, y volvió a ofrecer su repertorio de desfachatez y calidad.

En un partido de la jornada 34 de la Premier League, el colombiano rompió el molde. Primero, con un control de pelota con el taco que terminó en desborde y remate que le tapó Pickford. Más tarde, con una tijera en el área que sirvió de involuntaria asistencia para el 2 a 0 anotado por el belga Origi. Y con ese resultado finalizó este partido de alta tensión que le otorga a los Reds la oportunidad de seguir a un punto del líder, Manchester City, en la lucha por conseguir la vigésima liga de su historia.

El lujo de Díaz

Y no solo fue para Liverpool la chance de no perder el tren del campeonato, sino de hundir aún más a su eterno rival en el derby de Merseyside. Everton atraviesa el peor momento de los últimos años y está en zona de descenso. Los Toffees están en el antepenúltimo lugar, con 29 puntos y un partido menos. Con un plantel de jerarquía, el conjunto dirigido por Frankie Lampard no parece encontrar la salida.

Luis Díaz encara a Seamus Coleman, de Everton Agencia AFP - AFP

Jürgen Klopp no ha parado de derrochar elogios para Luis Díaz desde que el colombiano llegó a Liverpool, en el cierre del último mercado de pases. El entrenador ha reconocido tanto su talento para jugar como su humildad fuera de las canchas. “Es un jugador top, de nivel mundial. Para mí es una alegría trabajar todos los días con Luis, y estoy más que feliz de que hayamos decidido ficharlo”, dijo Klopp en su momento.

Y el delantero fue recíproco: “¿El entrenador? Increíble . Esa es la palabra que puedo utilizar para definirlo en este corto tiempo que hemos trabajado juntos. Es muy humilde, una persona con los pies en la tierra, muy calmado. Trata de asegurarse de que todos sus jugadores estén felices”.

Lo mejor del clásico

En la próxima fecha, Liverpool se medirá con Newcastle, mientras que Everton tendrá como rival a Chelsea.

Clasificación a las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto clasificará a la Europa League y el sexto, a los play off de la novedosa Europa Conference League. Por su parte, los últimos tres equipos descenderán a la Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa con 7, el número al que también llegaron los Cityzens con el último trofeo.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.