El Kun Agüero reveló cómo se rompió el vínculo con Sampaoli en la Selección: “Esta vez lo voy a decir”

Si bien ya era su tercer Mundial, el Kun Agüero vivió la previa a Rusia 2018 con una sensación distinta: por primera vez, tenía la sensación de que formaría parte del plantel titular. De todos modos, esa esperanza se terminó de quebrar en el segundo partido, cuando Croacia derrotó por 3 a 0 a la Argentina y él nunca ingresó al campo de juego, tal y como había sucedido en el debut albiceleste contra Islandia, que terminó con un amargo 1 a 1.

Después de que se escuchó el pitido final en el partido contra los croatas, el 9 se quedó unos minutos en el banco de suplentes. Tiempo después, llegó el momento de poner en palabras lo que sentía en el cuerpo: “Bronca, nada más”, resumió, y entonces llegó la declaración más picante.

-Sampaoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso?

-Que diga lo que quiera...

“Me salió decir eso. Quizás me perjudicó, pero era lo que sentía en ese momento. Después, fui y le dije la verdad: ‘Me dijeron que vos habías dicho esto y yo dije ‘que haga lo que quiera’. Porque vos sabés que me parece que no estuvo bien eso si lo habías dicho’. Me dijo ‘quedate tranquilo’ y después no jugué”, explicó al día siguiente de esa entrevista al conversar con Fox Sports.

Después de ese ida y vuelta, no hubo vuelta atrás y el Kun no entró como titular en ningún partido de la Copa del Mundo. Ni contra Nigeria, en un partido clave para la clasificación, ni contra Francia, donde ingresó como suplente y marcó el tercer gol albiceleste, en la derrota 4-3 que significó la despedida de Rusia 2018.

Cuatro años más tarde y en la antesala del Mundial de Qatar, el delantero recordó aquella situación y dio detalles sobre cómo se rompió su vínculo con el DT Jorge Sampaoli. “Yo digo la verdad, ¿por qué tengo que mentir?”, disparó en una entrevista con TyC Sports antes de empezar su relato.

Lo cierto es que, en el Mundial de Brasil, las recurrentes lesiones lo habían convertido en un fantasma que caminó por las canchas, por eso, ante la lesión de su rodilla derecha, el Kun estaba preparándose para que Rusia fuera diferente. “Estaba muy bien, en plenas condiciones. Era uno de los años que mejor me preparé, pero cuando el segundo partido no jugué, claramente, se me vino todo abajo”, comenzó explicando.

Entonces, lanzó el primer dardo contra Sampaoli, aunque sin mencionarlo: “El entrenador decía una cosa antes y después en el mundial terminó haciendo otras cosas, que a mi, que llevo muchos años en la Selección, me parecieron totalmente extrañas”.

Según narró, los jugadores debían presentarse aquel 22 de mayo en la Selección, pero el fue antes, el 8, por pedido del DT: “Me llamó y me dijo: ‘Vení que tenés que ser el mejor 9 del Mundial’. Yo tenía que hablar con el médico [en Barcelona], pero fui. Fui uno de los primeros en llegar, entrené como loco y después pasaron cosas raras”.

El Kun sintetizó lo vivido en una palabra: “presión”. Y siguió: “Yo llevaba 25 días con la rodilla, tenía que ir a poco a poco y faltaba un mes y medio para el primer partido del Mundial, pero hubo una cosa que no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire”. Cuidando la elección de sus palabras, consciente de la repercusión que tienen, profundizó: “No voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero me dijeron, cuando ya vino todo el plantel, que si no entrenaba con el equipo, no iba al Mundial. Una cosa de locos”. Enfatizó: “No que no jugaba, que no iba”.

El problema de ese requisito es que, por la precaución que debía tener por la lesión en su rodilla, “había planeado una semana antes no entrenar con el plantel para meter un poco más de físico”.

Tras ello, y otra vez sin que el nombre Sampaoli saliera de su boca, continuó el relató: “Me pareció rara la situación, arrancó la cosa medio extraña. Tampoco vino el entrenador y me lo dijo de frente; si de parte de él, pero claramente lo decidió el entrenador”. Y cerró, con cierta picardía: “Después pasaron cosas que ya no voy a decir porque tampoco voy a contar todo”.

En esa ocasión, ante el riesgo de quedar fuera de Rusia 2018, el Kun cumplió con lo pedido: “Por suerte, no pasó nada, pero, bueno, entrené con el equipo porque pensé: ‘Capaz este loco me deja afuera del Mundial’”.

Para el Kun quedarse afuera era impensado, algo que ya había dicho en octubre de 2016 cuando, tras un partido de eliminatorias en el que la Selección perdió 1 a 0 ante Paraguay, se enfrentó con la amenaza de no conseguir el pasaje a Rusia: “No ir al Mundial sería lo más doloroso de nuestras carreras y de nuestras vidas”.