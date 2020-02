Bielsa, durante el partido que este sábado Leeds perdió de local ante Wigan Crédito: The Yorkshire Evening Post

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2020 • 17:49

El Leeds United de Marcelo Bielsa sufrió una dura derrota como local por 1-0 con un gol en contra ante Wigan Athletic, que pelea por no descender. Como consecuencia, el local cedió la punta del Championship (la segunda división inglesa), aunque sigue en puestos de ascenso directo a la Premier League.

El gol para Wigan lo anotó el español Pablo Hernández, uno de los jugadores preferidos por Bielsa, en contra, en una jugada poco usual. El volante se paró para interceptar el envío de un córner y cuando la pelota venía en el aire la rozó, lo que terminó dándole al remate una extraña parábola, que hizo que el balón se colara por la espalda del arquero, su compatriota Kiko Casilla.

Leeds fue muy superior a su rival, de hecho, generó 18 remates al arco, contra cinco de Wigan, y mantuvo el 77 por ciento de posesión de la pelota. La ineficacia para convertir es un problema que se viene repitiendo en varios encuentros, algo que el entrenador argentino reconoce. Bielsa no puso excusas en la conferencia de prensa después del partido: "No tengo nada nuevo que decir, cualquier cosa que diga se puede interpretar como una justificación. Por cómo jugamos era un partido imposible de perder. Ahora me pregunto qué pudimos haber hecho que no hicimos, deberíamos haber convertido una de las 18 opciones que tuvimos. Ahí se termina el análisis".

Por cómo jugamos era un partido imposible de perder Marcelo Bielsa

Los de Bielsa perdieron tres de los últimos cuatro encuentros que disputaron (no marcaron tantos en ninguno) y no sólo quedaron un punto por debajo de West Bromwich (56) sino que Fulham (52) recortó la distancia a solo tres unidades cuando, a principios de diciembre, esa diferencia era de 11.

"No hay nada que genere más decepción que no ganar un partido como este. Aunque hubiéramos seguido punteros después de esta derrota, la frustración sería la misma. Si después de 80 partidos no podemos hacer desaparecer este problema, está claro que la responsabilidad me condena", admitió el ex seleccionador nacional. Y agregó: "En todos los partidos duplicamos o triplicamos las opciones que tiene el rival, pero me pongo en la posición de la persona que me escucha decir esto. Me imagino que hay cansancio de que pase siempre lo mismo, lo entiendo".

En la recta final de la edición anterior del Championship, Leeds atravesaba una situación similar a la actual y una derrota como visitante por 2-1, también ante Wigan, desató una seguidilla de malos resultados que privaron al equipo de Bielsa conseguir una de las dos plazas directas a la Premier League y lo relegó a disputar los play offs, en los que finalmente cayeron en semifinales ante Derby County.