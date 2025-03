Edwin Van der Sar dejó afuera del top 10 de los mejores arqueros del mundo a Emiliano Martínez

Edwin Van der Sar, una verdadera leyenda del fútbol en Países Bajos y en Manchester United, fue contundente a la hora de hablar de Emiliano Martínez. Al neerlandés poco le importó el gran presente del arquero argentino en Aston Villa y su gran influencia en el arco de la selección nacional. El histórico arquero aseguró que Dibu no está entre los 10 mejores arqueros del mundo de la actualidad.

Consagrado campeón del mundo en Qatar 2022, el marplatense levantó en 2024 el Trofeo Yashin y recibió el premio The Best, que destacan al mejor arquero de la temporada. Sin embargo, para Van der Sar, esto no representa demasiado, porque cuando fue entrevistado por el sitio Goal, no ubicó al argentino entre la elite.

“¿Alisson o Emliano Martínez?”, comenzó la serie de preguntas y el neerlandés no dudó en elegir al brasileño que se desempeña en Liverpool. Después, ubicó como los mejores a Thibaut Courtois, de Real Madrid, y a Manuel Neuer, de Bayern Munich, como los más importantes del mundo.

Por último, Van der Sar fue consultado acerca de qué lugar ocupa el arquero argentino en un ránking de mejores guadavallas del mundo y la respuesta del neerlandés volvió a sorprender. “No creo que Martínez esté en el top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales, sí, seguro. Pero está en el top 20″.

Van der Sar, que disputó 135 partidos con la selección de los Países Bajos, es recordado en la Argentina por su actuación en el Mundial de Francia 1998, cuando su equipo eliminó al de Daniel Passarella en los cuartos de final de la Copa del Mundo. En aquel partido, el arquero provocó la expulsión de Ariel Ortega tras un cruce en el área.

Van der Sar surgió de Ajax y alcanzó su mejor nivel en Manchester United, donde ganó cuatro títulos de la Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes. En julio de 2023, el exarquero fue internado en terapia intensiva tras sufrir una hemorragia cerebral mientras estaba de vacaciones en Croacia.

Dibu Martínez, clave en el éxito de Aston Villa en la Champions

Aston Villa derrotó 3-1 a Brujas por el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto inglés dio un gran golpe en su visita a Bélgica con una tarea de Emiliano Martínez muy sólida, porque si bien tuvo pocas intervenciones, fue determinante en momentos claves para mantener la ventaja de su equipo.

Martínez, a los 30 minutos del primer tiempo y con el marcador 1-1 demostró todo su talento a puro reflejo cuando llegó un centro al corazón del área desde la izquierda que logró controlar Chemsdine Talbi y sacó un potente disparo cruzado que el arquero de la selección argentina pudo desviar estirándose y evitando lo que podría haber sido el 2-1 para Brujas.

