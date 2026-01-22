El Manchester City devolverá el dinero de las entradas a los 374 hinchas que viajaron a Noruega

La histórica derrota del Manchester City ante el Bodø/Glimt de Noruega generó una lluvia de críticas por parte de la prensa inglesa hacia los jugadores que formaron parte del equipo. Frente a ello, los referentes del club inglés confirmaron que le devolverán el dinero a los 374 hinchas que viajaron hacia la ciudad de Bodø.

“Nuestra hinchada lo es todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, tanto en casa como fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son la mejor hinchada del mundo”, destaca el comunicado firmado por los cuatro capitanes del equipo: Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland y Rodri.

De acuerdo a la información que recabaron varios medios de Inglaterra, el coste de las localidades de los 374 aficionados que estuvieron presentes en el estadio del Bodø/Glimt asciende hasta los 11.400 euros (10.000 libras).

We couldn’t let your support go unanswered, now we have to turn this around together https://t.co/yG1LcoPrtv — Erling Haaland (@ErlingHaaland) January 21, 2026

“Reconocemos que la hinchada que nos apoyó en el frío gélido tuvo que viajar mucho en una noche difícil para nosotros en el campo. Cubrir el coste de las entradas para los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer”, concluye el comunicado del equipo inglés.

Cabe señalar que el Manchester City sufrió una de las derrotas más sorprendentes de su historia reciente en la Champions League tras caer frente a un equipo de la primera división de Noruega por 3-1.

En ese marco, el entrenador del City, Josep Guardiola, se mostró en desacuerdo con la opinión de que el partido de su equipo no hubiese estado a la altura. “Había muchos jugadores importantes que no han estado aquí y nos dan más consistencia de la que tenemos, pero no tuve la sensación de que hoy el equipo no estuviera bien”.

Guardiola no responsabilizó al equipo por el mal resultado; aseguró que la cantidad de lesiones le dificultan la tarea de conformar el once titular Fredrik Varfjell� - NTB�

“Sé que son un gran equipo. Llegaron a las semifinales de la Europa League el año pasado y lo tienen muy presente, y nosotros llegábamos con bajas importantes en algunas posiciones que no pudieron darle consistencia al equipo”, justificó el técnico español que planea dejar el club inglés cuando finalice su contrato en junio de 2027.

¿Qué le espera al City en las próximas semanas?

El club inglés se ubica en la segunda posición de la Premier League, a siete puntos del líder Arsenal. Este sábado recibirá a uno de los peores equipos de la temporada, el Wolverhampton, a fin de empezar a recortar las distancias y soñar con levantar una vez más el título de liga.

Por la Champions League, le resta jugar una sola fecha ante el Galatasaray. Si bien ya se clasificó a la etapa preliminar, un triunfo ante el equipo turco le permitiría avanzar a los octavos de final de manera directa y evitar disputar dos partidos más en el mes de febrero.

El Galatasaray viene de conseguir un empate ante el Atlético de Madrid por Champions League Emrah Gurel� - AP�

Asimismo, el 4 de febrero, disputará el encuentro de vuelta ante el Newcastle United por la Carabao Cup. El City sacó una ventaja importante en la ida, donde venció a su rival por 2-0 en condición de visitante, e intentará disputar la primera final de la temporada. Su rival saldrá del duelo entre el Arsenal y el Chelsea.

El Manchester City apunta a recuperar el éxito que supo tener durante gran parte de los últimos años. Los resultados de la última temporada, donde no ganó ningún título, lo ponen en la obligación de torcer el rumbo. Cabe señalar que el equipo ha gastado más de 500 millones de dólares en los últimos 12 meses para renovar el plantel.