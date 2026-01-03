Wolverhampton volvió a ganar después de 252 días: no quiere ser el peor equipo de la historia de la Premier League

El 2026 arrancó de gran forma para el peor equipo de la Premier League. El Wolverhampton, que solamente había sumado tres puntos de 57 posibles en la temporada, derrotó al West Ham United por 3-0 y volvió a la victoria después de 252 días.

En solamente 45 minutos, el equipo inglés ya estaba tres goles arriba de su rival. A los tres minutos, el colombiano Jhon Arias abrió el marcador. Sobre la media hora, Hee-Chan convirtió de penal y cerca del entretiempo, Mateus Mané, la promesa del club, sentenció el encuentro con un disparo cruzado al poste derecho del arquero rival.

The perfect start to 2026! 🙌 pic.twitter.com/qcx1PBJxPD — Wolves (@Wolves) January 3, 2026

“Fue una actuación completa. Siento que estamos progresando y construyendo por el buen camino. Hemos tenido una buena semana con cuatro puntos. Los muchachos lo han dado todo. Hay que reconocerles el mérito a ellos y a los aficionados, que hoy lo merecen”, señaló el entrenador Rob Edwards tras la finalización del encuentro.

En ese marco, el técnico galés llenó de elogios a Mateus Mané, que anotó por primera vez en su carrera y es una de las mayores promesas que tiene el equipo. “Ha sido un gran estímulo para todos. Tenemos que asegurarnos de cuidarlo. Ha tenido un par de semanas impresionantes y hoy marcó un gol fantástico”.

Considerado como un delantero móvil, capaz de estirar a la defensa para causar huecos y errores, Mané es el jugador más joven en debutar con el Wolves en la Premier League con 17 años y 7 meses.

El joven de 18 años nació en Portugal, pero eligió representar a Inglaterra que es su país de residencia desde los nueve años Nigel French - PA

Previo a este triunfo, el Wolverhampton solo había rescatado un empate ante el Brighton, el Tottenham y el Manchester United. Antes de igualar en Old Trafford, hace algunos días, el club tenía el peor registro de puntos tras 15 jornadas en toda la historia de las cuatro principales divisiones del fútbol inglés.

La última victoria de los Lobos había sido el 26 de abril de 2025 cuando derrotaron al Leicester City por 3-0 en la jornada N°34 de la Premier. Luego de 252 días, y 23 partidos sin ganar, el equipo volvió a la victoria y con este resultado se ubica a 12 puntos de la salvación, aunque continúan en el último puesto con seis puntos.

¿Qué récords aún puede romper?

Si bien el Wolverhampton volvió a sumar de a tres, podrían convertirse en el peor club de la Premier League desde que la máxima categoría inglesa cambió de nombre a principios de los noventa. El récord de menor cantidad de puntos lo tiene el Derby County que sumó solamente 11 puntos, cinco más que los Lobos hasta el momento, en la temporada 2007-08.

En ese sentido, todos los equipos que tenían nueve puntos o menos al inicio del nuevo año descendieron al final de la temporada, así que el panorama no resulta positivo para los Wolves.

Hace algunas semanas, los fanáticos del Wolverhampton exhibieron algunos papeles para mostrar su disconformidad con los dueños del club Nick Potts� - PA Wire�

Asimismo, han perdido 16 de sus 20 partidos por lo que todavía están en condiciones de igualar y superar las 29 derrotas que sufrió el Derby County en la temporada 2007-08.

Además, si los Lobos descendieran el 29 de marzo, también arrebatarían al Derby el récord de ser el equipo que más rápido bajó al Championship (segunda división inglesa).

Lo mejor del partido