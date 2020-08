Bielsa le envió un mensaje de aliento al sacerdote Julián Zini, a quien admira por sus letras de chamamé Crédito: Captura de video

Mientras se esperan confirmaciones en los próximos días sobre su renovación en Leeds United para disputar la próxima Premier League, Marcelo Bielsa eligió tomarse unos minutos para enviarle un sentido mensaje de aliento a Julián Zini, sacerdote correntino y compositor de letras de chamamé, uno de los géneros musicales favoritos del entrenador argentino. El reconocido autor del Litoral, que en septiembre cumplirá 81 años, se encuentra recuperándose de un tratamiento oncológico.

"Padre Julián, soy Marcelo Bielsa. Estoy acá en Inglaterra y quería mandarle un mensaje para transmitirle toda la energía y toda la fuerza que sentimos los que admiramos su obra. Es justo que usted reciba en forma de devolución los que nos ha dado a todos los que nos hemos emocionado con sus letras y con toda su arte", contó Bielsa en el video.

El entrenador conoció la poesía de Zini a través del exfutbolista correntino Juan Ramón Rocha, con quien mantiene una fuerte amistad desde que compartieron las inferiores y el plantel de Newell's en la década del 70. Pese a que sus carreras se dividieron, volvieron a compartir un espacio de trabajo en Atenas 2004: Bielsa era DT de la selección argentina que ganó la medalla dorada y Rocha, quien jugó durante 10 años en Panathinaikos, se radicó en Grecia y es ciudadano griego desde 1986, fue el enlace de la AFA con la organización de los Juegos Olímpicos.

El padre correntino Julián Zini se presentó en el Festival de Cosquín en 2016 Crédito: Captura de video

Apenas se enteró de la dolencia de Zini, Rocha le contó a Bielsa y ambos decidieron enviarles videos con saludos y mensajes de aliento al autor correntino. "Yo no puedo hablar de su condición de sacerdote pero sí puedo decir que sus mensajes a través del chamamé me han emocionado, me han hecho feliz y me han dado energía. Y eso es lo que trato de trasmitirle porque sé que está superando una enfermedad que exige mucha fuerza. Un abrazo grande y muchas gracias padre, que se mejore", agregó el Loco en el video.

Sacerdote, poeta, autor y compositor, Julián Gerónimo Zini nació y se crió en Corrientes. En 1963 se ordenó como sacerdote, realizó sus primeras composiciones musicales en la década del 70 y el grueso de su obra autoral integra el repertorio de dos renombrados conjuntos de chamamé, "Los de Imaguare" y el "Grupo Reencuentro". A lo largo de su vida, Zini se dedicó intensamente a la investigación del género y la religiosidad de su pueblo y escribió diversos libros.

En el año 2005 recibió el "Tributo a la Trayectoria" en el campo de la Cultura Popular en el Senado de la Nación Argentina. Además, es un animador permanente de los principales festivales del Litoral y del gran Buenos Aires y en 2016 tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival del Folklore de Cosquín en Córdoba.