El “manual de Bielsa” reapareció en Marsella: una goleada apabullante y un gol con 29 toques

En la victoria del Olympique de Marsella por 5-2 ante el Angers en condición de visitante, por la 18ª fecha de la Ligue 1 2025/26, una jugada se llevó todas las miradas por su precisión y paciencia, e hizo recordar a la temporada 2014/15 que Marcelo Bielsa revolucionó al club francés con su manual de juego asociado.

El protagonista del gol terminó siendo Timothy Weah, hijo de George Weah (ganador del Balón de Oro en 1995 y primer y único jugador africano en la historia en conseguirlo). El futbolista estadounidense terminó empujando el balón a la red después de una gran jugada colectiva donde hubo 29 pases.

¡¡29 TOQUES PARA SELLAR UNO DE LOS GOLAZOS DEL FIN DE SEMANA!! El Marsella de Roberto De Zerbi juega MUY BIEN y así marcó Timothy Weah en la goleada 5-2 vs. Angers.



El equipo francés, que tuvo a Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi como titulares, mostró un alto nivel de fútbol y jugó uno de sus mejores partidos en la temporada. Desde el primer minuto, impuso condiciones con presión alta, ritmo ofensivo y una circulación veloz que incomodó a Angers. A los 18’, Amine Gouiri culminó una gran jugada colectiva tras asistencia de Michael Murillo, anticipándose en el área para abrir el marcador.

Unos minutos después, Mason Greenwood se asoció con Emerson, recibió una devolución de primera y sacó un zurdazo raso imposible para el arquero rival. El vendaval del Marsella no se detuvo y Hamed Traorè marcó el tercer gol del partido.

Sin embargo, lo mejor estaría por llegar. A los 38 minutos del primer tiempo, el Marsella construyó una jugada que inició tras una recuperación del balón en el medio campo. Después de una salida limpia desde su propio arco, con una circulación de derecha a izquierda en la zona defensiva, Traorè asistió de primera y Weah definió con la derecha al palo de Hervé Koffi. La particularidad de este gol es que la tocaron todos los futbolistas, a excepción de Rulli.

Timothy Weah llegó al Marsella en el último mercado de pases, y apunta a llegar al Mundial en las mejores condiciones JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

En el complemento, el club francés bajó una marcha pensando en el encuentro que debe disputar en la semana ante el Liverpool por la Champions League. El gol final llegaría a los 88 minutos de partido cuando Paixao, lanzado al espacio por Hojbjerg, definió cruzado para el 5-1. En tiempo añadido, el Angers aprovecharía una distracción para maquillar el resultado y dejar el 5-2 definitivo.

Una jugada que rememora el paso de Bielsa

Cada vez que Marcelo Bielsa llegó a un club, intentó dejar una huella de su estilo vinculado al fútbol de posesión y ofensivo. El técnico argentino alcanzó en mayo de 2014 un acuerdo para ser entrenador del Marsella y se puso a trabajar ni bien terminó el Mundial de Brasil.

Durante su estancia en Francia, el Loco finalizó la primera vuelta del campeonato francés en la primera posición de la tabla. Pero en la segunda parte del torneo doméstico, el rendimiento futbolístico del Marsella decayó, siendo superado por el París Saint-Germain y el Olympique de Lyon, terminando en la cuarta posición de la Ligue 1.

Bielsa dirigió al equipo francés en 41 partidos y dejó una huella futbolística que se mantiene en la actualidad AFP

A pesar de su abrupta salida, en agosto de 2015, el rosarino dejó un legado de intensidad y protagonismo que buscaba el equilibrio a través del control del juego, aunque a veces generaba descontrol en la parte defensiva.

Esto último se vio reflejado en el encuentro del Marsella dado que el equipo que dirige Roberto De Zerbi desplegó un alto nivel de fútbol ofensivo, pero mostró fuertes flaquezas en defensa. La goleada consolida al Olympique de Marsella en la tercera posición y les deja a ocho puntos del Racing Club de Lens, único líder de la Ligue 1, al que recibirán como locales la próxima semana.