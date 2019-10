Ansu Fati, con la camiseta de la selección española. Crédito: Sefutbol/oficial

12 de octubre de 2019 • 00:37

Dos días después de que la FIFA autorizara a Ansu Fati a jugar por España, la joven perla de Barcelona recibió su primera convocatoria. Entró al seleccionado Sub 21 por los problemas musculares que arrastra un compañero en el equipo catalán, Carles Pérez. El equipo nacional se prepara para jugar con Montenegro, por la clasificación para el torneo continental de la categoría que se jugará en 2021.

"Ansu Fati ha sido llamado para suplir la baja de Carles Pérez y se incorporará a la dinámica de la selección Sub-21 lo antes posible", dice el comunicado de la Federación Española. Fati, nacido en Guinea Bissau y emigrado a España cuando tenía seis años, ya se unió al resto del plantel con miras a su debut con la camiseta roja.

La llegada de Ansu Fati a la concentración española

De todas maneras, el entrenador del seleccionado absoluto de España, Robert Moreno, no descartó que Fati dispute la Eurocopa 2020. "Me gusta que Ansu Fati esté en la Sub 21. Nosotros lo teníamos en la prelista. Ha roto el sistema de las edades que están estipuladas. Ojalá pueda ayudar a la Sub 21 para la clasificación. No es descartable que Ansu Fati juegue la Eurocopa. Sería tonto decir que no irá si despunta", dijo Moreno, citado por el diario Marca.