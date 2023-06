El club de los billonarios: el blindaje prohibitivo de los grandes de España a sus estrellas

escuchar

Real Madrid y Barcelona blindan su talento ante las posibles ofertas compulsivas de clubes extranjeros. Les temen, sobre todo, a la Premier League y a los clubes saudíes. La estrategia es sencilla: los nuevos contratos con sus jugadores jóvenes tienen una cláusula de salida prohibitiva. Quien quiera llevárselos en contra de la voluntad del club por venderlos tendrá que poner sobre la mesa ¡1000 millones de euros! Estos futbolistas, todas estrellas, todas con un futuro prometedor, integran el selecto “club de los billonarios”. El último en sumarse es el francés Eduardo Camavinga, cuya continuidad ya está apalabrada hasta 2028 y será comunicada por el club merengue en los próximos días. A continuación, otros miembros famosos del “club de los milmi”, como también se los conoce en España.

Pedri (Barcelona)

En octubre de 2021, un par de meses después de la traumática salida de Lionel Messi a PSG, Barcelona incluyó en el nuevo contrato de Pedri la cláusula de rescisión de 1000 millones de euros, la más alta en la historia del club. Sin saberlo, el club daba en el primer paso en una estrategia que copiaría Real Madrid. Lo hacía para asegurarse el futuro de una estrella naciente, formada en las Islas Canarias, y que incluso había coincidido en la cancha con la Pulga de Rosario. “Esta cláusula demuestra lo que el club apuesta por mí . A veces cuando me pongo a mirar cosas pienso que todo lo que estoy viviendo es una locura”, dijo el joven canario en declaraciones al canal oficial de Barcelona.

Pedri, el 8 de Barcelona cuya cláusula de rescisión es de 1000 millones de euros FAYEZ NURELDINE - AFP

Rodrygo Goes (Real Madrid)

En junio del año pasado, el brasileño selló su continuidad en la Casa Blanca hasta 2028, ampliando el contrato que tenía en tres temporadas. El club de la capital española, a sabiendas de la inmensa inyección de capitales en el fútbol por parte del gobierno saudí, lo blindó con la cláusula de los 1000 millones de euros. La cifra es más simbólica que real: en caso de que a alguien se le ocurra pagarla, el precio casi quintuplicaría a la transferencia más importante de la historia: Neymar a PSG por 222 millones de euros.

Rodrygo, de Real Madrid, es otro de los integrantes del "club de los billonarios": sólo sale del equipo por mil millones de euros CRISTINA QUICLER - AFP

Gavi (Barcelona)

Es una de las últimas joyas de La Masía y Barcelona lo ató en septiembre del año pasado hasta 2026 con la cláusula de rescisión prohibitiva. Con apenas 18 años, se unió al listado de otros cracks azulgranas que también tuvieron un cerrojo contractual para evitar una oferta hostil que los mareara. Se trata de una política que el club catalán ya había tenido con Lionel Messi en su momento. Y que no pudo terminar de cumplir porque el argentino quedó libre, luego de no renovar su contrato en 2021 por las limitaciones del Fair Play Financiero.

Gavi se lamenta tras perder un gol durante un partido de Barcelona

Federico Valverde (Real Madrid)

La llegada de Jude Bellingham desde Dortmund, sumada a la continuidad de estandartes como el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, siembra dudas acerca del futuro del mediocampista uruguayo. Arrecian los rumores sobre su futuro en la Premier League inglesa, pero Real Madrid tiene la cláusula de los mil millones para negociar. Está claro que para el mercado, el mediocampista de la Celeste no justifica semejante inversión (su contrato rige hasta 2027 y se firmó en agosto de 2021) : según el portal Transfermarkt, el valor del uruguayo nacido en 1998 es de 100 millones de euros. La décima parte de su cláusula.

Federico Valverde y un pase con el exterior de su pie derecho: el uruguayo es otro de los integrantes del club de los mil millones GLYN KIRK - AFP

Ansu Fati (Barcelona)

Es uno de los candidatos a emigrar durante este mercado de pases. Barcelona se comprometió ante LaLiga a vender a seis futbolistas y comprar a cuatro para equilibrar los libros contables. Ansu Fati, considerado uno de los mejores proyectos de La Masía y reciente campeón de la Nations League con el seleccionado español, renovó en 2021 con la cláusula de los mil millones. Sin embargo, nunca estuvo a la altura de las expectativas y ahora el equipo catalán podría usarlo para hacer caja.

Ansu Fati, durante un partido con Barcelona; es uno de los negociables en este mercado de pases y su cláusula asciende a mil millones de euros GIUSEPPE CACACE - AFP

Ferrán Torres, Raphinha y Jules Koundé (Barcelona)

Estos tres futbolistas, a diferencia de Gavi y Ansu Fati, no son formados en La Masía. Para evitar tentaciones y ofertas imposibles de igualar por parte de mercados pródigos en billetes, Barcelona optó por curarse en salud. Y cuando los presentó como refuerzos en los últimos dos mercados les incluyó la cláusula de 1000 millones de euros. Así, el club catalán venderá cuando tenga ganas y cuando la oferta realmente le sirva. No cuando aparezca algún equipo multimillonario dispuesto a pagar una cifra apenas un poco más elevada que el valor de mercado del jugador, como ocurrió con Neymar. Barcelona no quiere, por nada del mundo, otro caso como el del brasileño.

El brasileño Raphinha, de Barcelona, también tiene una cláusula prohibitiva de mil millones de euros para salir del club catalán PAU BARRENA - AFP

Vinicius Jr, ¿el próximo?

La prensa española apunta que el club de los billonarios está próximo a emitir un nuevo carnet de socio. Real Madrid tiene todo acordado para atar a uno de sus mejores hombres, Vinicius Jr, con un contrato de larga duración y la cláusula multimillonaria. La cadena Ser informa que el brasileño tendrá una prima por fidelidad, a la manera de Kylian Mbappé con PSG. Y que el futbolista pasará a integrar el escalafón más alto de sueldos del plantel, allí donde estaba Karim Benzema (otro que también perteneció al club de los billonarios). Además, Vinicius tendrá un bonus atado al Balón de Oro: si lo gana, percibirá una suma extra.

