Francisco Schiavo 18 de enero de 2021

Defensa y Justicia se clasificó por primera vez a un torneo internacional en 2017. Fue para la Copa Sudamericana, en la que tuvo un bautismo heroico: con Sebastián Beccacece como entrenador, eliminó al curtido San Pablo, en el Morumbí, por la primera etapa del certamen. Hubo algo especial, pese a la posterior eliminación frente a Chapecoense, también de Brasil, por penales. El club, que hacía poco tiempo había desembarcado en la primera división, en la temporada 2013/2014, se dio cuenta de que era posible progresar con su estilo también en el exterior.



¿Cuál es su estilo? "En Defensa y Justicia, si entran diez pesos, se gastan dos o, como mucho, tres", cuentan quienes más conocen los rincones del club de Florencio Varela. "No sé si gastan dos. Sí sé que esa cultura está desde siempre, por lo menos desde que mi viejo asumió en 1992: no deber dinero y pagar lo que se pueda pagar. Y si hay algún resto, utilizarlo en obras para que el club crezca en infraestructura", sostiene a LA NACION Diego Lemme, hombre fuerte del fútbol del Halcón e hijo de José, presidente del club.

¿Cuál es el presupuesto? "Tratamos de sostenernos con los ingresos por los derechos de TV", aclara Diego Lemme. Defensa recibe por dicho concepto alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Los contratos se firman en pesos sobre otra base: "Intentamos que sean parejos, que no haya alguien que cobre 100 y otro que reciba 10".

Defensa y Justicia pocas veces compra futbolistas. Se nutre de préstamos, generalmente, de jugadores que no serán tenidos en cuenta en otros clubes o de aquellos que intentan relanzar sus carreras. El caso del goleador de la Sudamericana, Braian Romero, es emblemático. Tras el buen paso por Argentinos, no logró afirmarse en Independiente y se fue a Athletico Paranaense, de Brasil, hasta que el DT Hernán Crespo lo convocó para el plantel amarillo. Hoy lleva nueve conquistas y todos hablan de él. Algo similar persiguen, por ejemplo, Emanuel Brítez, Francisco Pizzini, Rafael Delgado, Eugenio Isnaldo o Walter Bou. La fórmula está a la vista, con tal o cual pieza.

En cada mercado de pases, generalmente, hay un éxodo y llegadas masivas. Se va una decena -o más- de jugadores y vienen otros tantos. Defensa y Justicia consigue lo que parece imposible: mantener la competitividad sin una base estable. "Creo que el secreto está en la elección. En la búsqueda de jugadores, los aciertos tienen un porcentaje alto. Además, Defensa todavía no tiene tantas presiones como otros clubes. El jugador encuentra un lugar ideal para desenvolverse. Hay un predio hermoso para practicar. Estamos al día. Entonces, los muchachos que vienen sólo deben pensar en jugar y nada más", sostiene Diego Lemme.

Antes, no hace mucho tiempo, los jugadores no querían venir al club. O dejaban a Defensa y Justicia como la última alternativa Diego Lemme, dirigente de Defensa y Justicia

En ese sentido, en los últimos años construyó una buena interacción con River. En otros tiempos llegaron Guido Rodríguez y Alexander Barboza, como casos testigos, y en la actualidad están Enzo Fernández, David Martínez (se le adquirió la mitad del pase) y el hijo del DT millonario, Marcelo Gallardo, Nahuel. También con Independiente, ya que antes de Romero, por ejemplo, llegaron Domingo Blanco, que en su etapa en Defensa llegó al seleccionado argentino, y Gastón Togni.

El empresario Christian Bragarnik, representante de futbolistas y entrenadores, ocupa un papel importante como asesor de la institución."Con Christian llevamos 10 años trabajando juntos. Al principio muchos no vieron del todo bien su llegada. Lo tomaron como una especie de gerenciamiento que nunca fue. A él le sirvió para mostrarse, para adquirir experiencia y a nosotros también porque en ciertos momentos nos costaba mucho traer jugadores. Nos sirvieron mucho los contactos. Después, con el crecimiento del club todo eso se volvió más fácil". Hace algún tiempo, Bragarnik explicó a LA NACION: "A partir del éxito del club me encariñé y, desde afuera, me sentí como un dirigente, más por el bien del club que por el bien personal. Eso no pasa en otros lados".

Hernán Crespo consiguió en Defensa y Justicia la segunda oportunidad en el fútbol argentino; antes tuvo un paso por Banfield en el que las cosas no le salieron bien Fuente: AFP

Defensa tiene en claro su modelo futuro:Lanús, paradójicamente, el adversario del sábado próximo. La promoción de juveniles es una búsqueda cada vez más insistente, aunque sabe que habrá que tener paciencia para que la estructura funcione de manera constante. Hacia allá van y para eso llegó hace un año Adrián Domenech, coordinador de las divisiones inferiores del club, cargo que también desempeñó en Argentinos y River.

"La idea es generar jugadores salidos de Defensa. Este proyecto de formación tiene diferentes etapas y hay que transitarlas con los respectivos cuerpos técnicos", sostiene Domenech. Entre los titulares de anteanoche hubieron dos futbolistas surgidos en el club: el defensor Adonis Frías y el mediocampista Valentín Larralde.

"En los últimos tiempos fuimos apostando por un sistema de captación de jugadores mucho más fuerte. Y ya tenemos resultados. Florencio Varela, como muchos lugares del conurbano, es una zona con carencias e intentamos respaldar a los chicos. Tratamos de ubicarlos en la pensión, de colaborar con los alimentos", asegura Diego Lemme.

De lo que sí puede jactarse el Halcón es de su "cantera" de entrenadores: hombres jóvenes y con un lineamiento general parecido, capaces de armar planteles como si fueran rompecabezas y con una estrategia que al equipo le permita sentirse protagonista más allá de los rivales. Directores técnicos con proyección y en busca de aprovechar la primera oportunidad o, a lo sumo, la segunda. Si hubiera que mencionar el comienzo de la idea bien podría tomarse a Jorge Almirón, en la temporada 2012/13, aún en la antigua B Nacional, como punta de lanza. Pero lo mejor para entender el cuadro de situación será desplegar la lista: Diego Cocca (2013/14), Darío Franco (2014/15), José Flores (2015), Ariel Holan (2015/16), Sebastián Beccacece (2016/17 y 2018/19), Nelson Vivas (2017), Juan Pablo Vojvoda (2017/18), Mariano Soso (2019/20) y Hernán Crespo (desde 2020). Pocos recuerdan, por ejemplo, la fallida experiencia de Jorge Bermúdez, en 2010. El colombiano apenas duró dos meses, entre septiembre y noviembre, y se fue por los flojos resultados.

"Cada uno de los entrenadores que contratamos en los últimos tiempos nos dejó algo. Más allá de los estilos tuvieron algo en común: el trabajo y el empeño. Esa es la línea que buscamos. Son metódicos, modernos y pasan muchas horas dentro del club. Tienen una muy buena llegada a los jugadores. Eso es algo fundamental", explicó tiempo atrás a LA NACION el presidente José Lemme.

"Estamos todos juntos escribiendo una página importante para la institución. Es algo enorme, pero esto continúa. Hay un premio grande el sábado y es justo que lo disfrutemos, pero tenemos que focalizarnos en la final. Aceptar y agradecer los elogios, pero vamos por más", dice Crespo.

Defensa y Justicia tiene su método y, con él, ya llegó a una histórica final internacional.

