Rodrigo Contreras marcó un golazo desde 60 metros y Millonarios entró a la Sudamericana

El partido todavía se estaba acomodando cuando apareció una jugada que cambió la historia de la noche, y que automáticamente viajó a posicionarse como gran candidata al premio Puskás, al mejor gol del año.

En el imponente Estadio Atanasio Girardot, el delantero argentino Rodrigo Contreras vio algo que nadie más había advertido. Y en apenas un segundo decidió intentar lo que para la mayoría sería una locura.

Ese instante terminó marcando el rumbo del triunfo 3-1 de Millonarios sobre Atlético Nacional, resultado que le permitió al equipo de Bogotá avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A los 21 minutos del primer tiempo, Contreras ganó una pelota dividida por la banda, cerca de la posición del lateral derecho. La jugada parecía destinada a ser apenas una recuperación más en un partido intenso. Sin embargo, el delantero levantó la cabeza, inició el contragolpe y detectó un detalle decisivo: el arquero David Ospina estaba adelantado.

Rodrigo Contreras marcó un golazo desde 60 metros

Y entonces, desde unos 60 metros, el el atacante formado en San Lorenzo sacó un remate con la potencia exacta que atravesó la noche con una parábola perfecta. Durante unos segundos la pelota quedó suspendida en el aire mientras todo el estadio seguía su recorrido.

Cuando finalmente cayó detrás de Ospina y terminó en la red, el Atanasio Girardot quedó en silencio. Golazo. Un premio a la intuición, la audacia y la precisión.

Ese 1 a 0 no solo abrió el marcador, sino que cambió la dinámica y la temperatura del partido. Porque de ahí en adelante Atlético Nacional se vio obligado a adelantar sus líneas. El equipo local reaccionó rápido y logró empatar a los 28 minutos, cuando un pase filtrado de Jorman Campuzano habilitó a Nicolás Rodríguez, que definió dentro del área para el 1-1.

Sin embargo, Millonarios ya había encontrado confianza en el partido. Antes del descanso, una falta de Simón García sobre el propio Contreras terminó en penal. Leonardo Castro lo transformó en gol y devolvió la ventaja para el conjunto visitante.

Contreras, feliz con su golazo

En el complemento, con Nacional lanzado al ataque, los espacios aparecieron. Y otra vez Contreras fue protagonista: condujo una contra y definió para el 3-1 definitivo que aseguró la clasificación del equipo bogotano.

“El gol que me faltaba”

Después del partido, el delantero argentino explicó que el remate desde mitad de cancha no fue una improvisación absoluta.

“Ya lo había intentado en la liga local. Venía hablando con mi familia y mis amigos que el gol de mitad de cancha era el único que me faltaba”, contó.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



March 5, 2026

Y agregó que el posicionamiento del arquero rival fue determinante: “Vi que Ospina se adelantaba bastante porque juega bien con los pies, entonces sabía que, cuando pudiera, tenía que rematar de mitad de cancha. Por suerte fue un lindo gol”.

El gol desde 60 metros terminó siendo mucho más que una curiosidad. Abrió el camino de la victoria, silenció uno de los estadios más difíciles del continente y puso a Millonarios en la fase de grupos de la Sudamericana.

La victoria no solo tiene impacto deportivo. Con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Millonarios garantiza también un ingreso importante para sus finanzas.

El reglamento de la CONMEBOL establece un premio cercano a los US$ 900.000 por participar en esa instancia del torneo. A ese monto pueden sumarse US$ 100.000 dólares por cada victoria en la fase de grupos, además de ingresos por televisión, patrocinios y recaudación en los partidos como local.