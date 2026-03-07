Bombos de la Copa Sudamericana 2026: los posibles rivales de River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas y Riestra

El jueves 19 de marzo, a partir de las 20 (hora argentina), se llevará a cabo el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. Hay seis argentinos clasificados: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. El evento se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Los detalles del certamen estarán disponibles en canchallena.com.

Los 32 participantes estarán distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Todos los integrantes del primer pelotón encabezarán las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las Fases Previas.

🏆🔥 ¡Se terminó la Fase Preliminar! Los resultados de la semana, con 16 equipos que avanzaron a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/xUnElHzRcT — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 6, 2026

La primera etapa se jugará desde la semana del 8 de abril hasta la del 27 de mayo. En cada una de las ocho zonas los equipos se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta (seis partidos cada uno) y los líderes avanzarán a octavos de final. Sus escoltas, en tanto, pasarán a un repechaje contra los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El vencedor de cada uno de esos cruces se clasificará a octavos de final. De ahí en más, habrá cruces de eliminación directa hasta llegar a la final.

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre. Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará.

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará. Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Juventud o Independiente Medellín, O’Higgins o Deportes Tolima, Sporting Cristal o Carabobo y Barcelona o Botafogo.

Deportivo Riestra, al igual que Barracas Central, evitará a equipos de fuste como Barcelona o Botafogo Fotobaires / Facundo Morales

Los posibles rivales de los equipos argentinos

La única condición para que dos equipos de un mismo país puedan compartir grupo es si uno de ellos se clasificó a la instancia inicial mediante las rondas preliminares. Por este motivo, los clubes argentinos no podrán cruzarse entre sí pero tendrán la posibilidad de jugar contra cualquiera de los otros clasificados que se encuentren en bombos diferentes.

River y Racing evitarán en la primera ronda a Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. San Lorenzo y Tigre, por su parte, no se verán las caras con Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama ni Cienciano. Por último, Barracas Central y Deportivo Riestra no podrán enfrentarse a Alianza Atlético, Recoleta ni los ganadores de los cruces de playoffs entre Juventud e Independiente Medellín, O’Higgins y Deportes Tolima, Sporting Cristal y Carabobo, y Barcelona y Botafogo.