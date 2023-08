escuchar

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pidió este lunes disculpas públicas por su polémico beso en la boca a Jenni Hermoso durante la celebración del primer Mundial femenino ganado por España en su historia.

El video, viralizado por varios medios del país ibérico mientras el plantel vuela de Australia a Madrid, aparece horas después del que el propio dirigente calificara como “idioteces” las críticas a su actitud. “Aquí (en la concentración del equipo) lo veíamos como algo normal. Pero fuera hay gente que se ha sentido dañada y no queda otra que disculparse. Hay que aprender de esto y saber que cuando uno es presidente de una institución, no puede hacer estas cosas, más en una ceremonia”.

Las disculpas de Rubiales llegan horas después de que el Gobierno, a través del Ministro de Deportes, Miquel Iceta, solicitase explicaciones por el “inaceptable” incidente. “Era un momento de máxima efusividad, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió sin mala fe por ambas partes”, dice el directivo en otro pasaje del video, que dura dos minutos y en el cual no nombra a Jenni Hermoso.

“Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeona del mundo, una barbaridad. Y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la RFEF. Nos sentimos orgullosos. Pero hay un hecho que tengo que lamentar, que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras”, comienza Rubiales en su video.

Más tarde se refirió a sus cuestionables declaraciones en ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena Cope, donde el presidente federativo había salido con los tapones de punta contra las críticas recibidas. “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Un pico de dos amigos, celebrando algo”. En relación a eso, dijo: “También hay unas declaraciones mías, dentro de este contexto, que digo que esto me parece una idiotez. Fue porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí se ha dado. Quiero disculparme ante esas personas. Si se ha visto así, seguramente tendrá sus motivos”, resume.

Horas antes, el ministro de Cultura y Deporte español en funciones, Miquel Iceta, había considerado “inaceptable” el beso dado por el presidente de la Federación de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla”, dijo Iceta en una entrevista con la radio pública española, en la que pidió a Rubiales que dé explicaciones.

“Lo primero que debe hacer es dar explicaciones y pedir disculpas, es lo lógico y razonable”, consideró más temprano el ministro español. Iceta admitió que la victoria del domingo frente a Inglaterra en la final fue “un momento de muchas emociones”, pero en los cargos públicos “hemos de ser extremadamente cuidadoso porque estamos dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto”.

Lejos de calmar las aguas, Iceta fue muy claro en su postura: “Me parece inaceptable... Vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla. Tal y como lo he visto, creo que hay que decirlo: todos merecemos un respeto”.

Al mismo tiempo, la otra protagonista del hecho se expresó al respecto: “¡Que no me ha gustado, eh!”, dice Hermoso riendo en un video en el que se muestra el festejo en el vestuario, en lo que parece su respuesta a las bromas de sus compañeras.

“Es una celebración espontánea que sale así, los dos son muy amigos”, dijeron a AFP fuentes federativas el domingo. En sintonía, Rubiales había salido con los tapones de punta contra sus detractores: “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Un pico de dos amigos, celebrando algo... No estamos para gilipolladas (estupideces)”, señaló, en diálogo con el periodista español Juan Manuel Castaño en Cadena COPE. Y agregó: “Vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentes cosas de gente que no sabe ver lo positivo”.

Pero no fue solo el beso. Porque en el palco, junto a la Reina y la Infanta de España, y al presidente de la FIFA, Rubiales celebró con ganas. Durante esa efusividad se agarró los genitales, como quedó registrado en las cámaras de una de las transmisiones oficiales.

El tema escaló en España y en todo el mundo. E incluso la propia protagonista habló del asunto: “Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, dijo Jenni Hermoso, en unas declaraciones facilitadas por la RFEF. “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, añadió la jugadora.

Incluso Marisol Fuentes, madre de la futbolista, habló con el canal de televisión Antena 3: “En lo que deberíamos centrarnos es en que han sido campeonas, que es único y que hay que disfrutarlo. Para mí lo más importante es que han ganado el Mundial”.

Las críticas al accionar de Rubiales se fueron sucediendo desde que las cámaras de RTVE captaron el beso a Hermoso. En el plano internacional fueron numerosos medios los que cuestionaron airadamente la actitud del dirigente. “Un beso después de la victoria de España en la Copa del Mundo hace que muchos lloren por la injusticia”, tituló The New York Times para hablar de la polémica: “Es un desagradable recordatorio para muchos del sexismo que ha plagado al fútbol femenino”.

Iker Casillas, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y quien en algún momento evaluó ser candidato a presidente de la Federación, pidió la renuncia de Rubiales. “A ver, que yo me entere: ¿entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…”, publicó en Twitter.

En tanto, la ministra de Igualdad Irene Montero catalogó el hecho como “violencia sexual” y la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional pidió la dimisión de Luis Rubiales. “Su falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia, nos avergüenza. Estaremos encantadas en darle la formación que necesita o dimita”, señaló la institución en un comunicado.

