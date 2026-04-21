La agenda de la TV del miércoles: Premier League, Liga de España, copas de Europa y tenis en Madrid
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 22 de abril de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 16 Burnley vs. Manchester City. ESPN 2
- 16 Bournemouth vs. Leeds. Disney+
Liga de España
- 14 Elche vs. Atlético de Madrid. ESPN
- 15 Real Sociedad vs. Getafe. DSports2
- 16:30 Barcelona vs. Celta de Vigo. ESPN
Ligue 1
- 14 PSG vs. Nantes. ESPN 2
Copa Argentina
- 19 Acassuso vs. Gimnasia (LP). Los 16avos de final. TyC Sports
- 21:15 Deportivo Morón vs. Midland. Los 16avos de final. TyC Sports
Copa de Alemania
- 15.30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich. ESPN 3
Copa Italia
- 16 Atalanta vs. Lazio. La semifinal, partido de vuelta. DSports
Copa de Francia
- 16 Estrasburgo vs. Niza. La semifinal. DSports+
Championship
- 15.30 Charlton vs. Ipswich. Fox Sports 2 y Disney+
Vertex Cup Sub 16
- 13.30 Estados Unidos vs. Argentina. Fox Sports
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 10 Thiago Tirante vs. Roberto Bautista Agut y Francisco Comesaña vs. Tomas Machac, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
- 13.50 Rafael Jódar vs. Jesper de Jong y Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer, por la primera rueda. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la NBA
- 20 Detroit Pistons vs. Orlando Magic. Juego 2. ESPN 2
- 22:30 Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns. Juego 2. ESPN 2
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Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. La semifinal en Italia de Inter vs. Como, Real Madrid en España y Chelsea en la Premier League
TV y streaming del lunes. San Lorenzo-Vélez, por el torneo Apertura, la Serie A y la Premier League
TV y streaming del domingo. El clásico River-Boca, Racing, City-Arsenal, la final del sub 17, Pumas 7s, tenis y playoffs de la NBA
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