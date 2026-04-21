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La agenda de la TV del miércoles: Premier League, Liga de España, copas de Europa y tenis en Madrid

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Atlético de Madrid recibe a Elche
Atlético de Madrid recibe a ElcheJose Breton - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 22 de abril de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 16 Burnley vs. Manchester City. ESPN 2
  • 16 Bournemouth vs. Leeds. Disney+

Liga de España

  • 14 Elche vs. Atlético de Madrid. ESPN
  • 15 Real Sociedad vs. Getafe. DSports2
  • 16:30 Barcelona vs. Celta de Vigo. ESPN
Barcelona recibe a Celta y un triunfo lo acercaría más al título de liga
Barcelona recibe a Celta y un triunfo lo acercaría más al título de ligaFADEL SENNA - AFP

Ligue 1

  • 14 PSG vs. Nantes. ESPN 2

Copa Argentina

  • 19 Acassuso vs. Gimnasia (LP). Los 16avos de final. TyC Sports
  • 21:15 Deportivo Morón vs. Midland. Los 16avos de final. TyC Sports

Copa de Alemania

  • 15.30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich. ESPN 3
Harry Kane, goleador del Bayern Múnich (AP Foto/Matthias Schrader)
Harry Kane, goleador del Bayern Múnich (AP Foto/Matthias Schrader)Matthias Schrader - AP

Copa Italia

  • 16 Atalanta vs. Lazio. La semifinal, partido de vuelta. DSports

Copa de Francia

  • 16 Estrasburgo vs. Niza. La semifinal. DSports+

Championship

  • 15.30 Charlton vs. Ipswich. Fox Sports 2 y Disney+

Vertex Cup Sub 16

  • 13.30 Estados Unidos vs. Argentina. Fox Sports

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 10 Thiago Tirante vs. Roberto Bautista Agut y Francisco Comesaña vs. Tomas Machac, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
  • 13.50 Rafael Jódar vs. Jesper de Jong y Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer, por la primera rueda. ESPN 4 y Disney+
El tenista Thiago Agustín Tirante se presenta en Madrid
El tenista Thiago Agustín Tirante se presenta en MadridKENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

  • 20 Detroit Pistons vs. Orlando Magic. Juego 2. ESPN 2
  • 22:30 Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns. Juego 2. ESPN 2
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