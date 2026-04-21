La agenda de la TV del miércoles: Premier League, Liga de España, copas de Europa y tenis en Madrid

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 22 de abril de 2026.

FÚTBOL

Premier League

16 Burnley vs. Manchester City. ESPN 2

16 Bournemouth vs. Leeds. Disney+

Liga de España

14 Elche vs. Atlético de Madrid. ESPN

15 Real Sociedad vs. Getafe. DSports2

16:30 Barcelona vs. Celta de Vigo. ESPN

Barcelona recibe a Celta y un triunfo lo acercaría más al título de liga FADEL SENNA - AFP

Ligue 1

14 PSG vs. Nantes. ESPN 2

Copa Argentina

19 Acassuso vs. Gimnasia (LP). Los 16avos de final. TyC Sports

21:15 Deportivo Morón vs. Midland. Los 16avos de final. TyC Sports

Copa de Alemania

15.30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich. ESPN 3

Harry Kane, goleador del Bayern Múnich (AP Foto/Matthias Schrader) Matthias Schrader - AP

Copa Italia

16 Atalanta vs. Lazio. La semifinal, partido de vuelta. DSports

Copa de Francia

16 Estrasburgo vs. Niza. La semifinal. DSports+

Championship

15.30 Charlton vs. Ipswich. Fox Sports 2 y Disney+

Vertex Cup Sub 16

13.30 Estados Unidos vs. Argentina. Fox Sports

TENIS

Masters 1000 de Madrid

10 Thiago Tirante vs. Roberto Bautista Agut y Francisco Comesaña vs. Tomas Machac, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+

13.50 Rafael Jódar vs. Jesper de Jong y Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer, por la primera rueda. ESPN 4 y Disney+

El tenista Thiago Agustín Tirante se presenta en Madrid KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA