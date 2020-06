Ginés González García, ministro de Salud, le respondió a Marcelo Gallardo por sus críticas al manejo de la pandemia y la prohibición de entrenarse que pesa sobre los equipos de fútbol. Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

El ministro de Salud , Ginés González García , le respondió a Marcelo Gallardo . El entrenador de River ayer había señalado las contradicciones del Ejecutivo en en el manejo de la pandemia. El responsable de la cartera sanitaria retrucó hoy: "Creo que Gallardo me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando pensábamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más". Lo dijo en FM 94.7 e hizo referencia a la decisión de Gallardo y de River como entidad de no presentarse a jugar el partido con Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga . La resolución de lo sucedido en ese encuentro se encuentra en la etapa de análisis del Tribunal de Disciplina de la AFA, que debe decidir si se lo da por perdido al equipo millonario y le aplica, además, una multa económica.

"Estamos con un pico de avance, me parece que no es el momento de poner el tema de hacer aperturas futbolísticas", recordó el funcionario. Y añadió, en relación al pedido de que regresen a los entrenamientos aquellos futbolistas que juegan en equipos donde no hay circulación comunitaria del virus: "Si bien el riesgo es menor en un entrenamiento, el tema es el transporte, que estamos viendo cómo lo reducimos. El 75% de los jugadores está en el AMBA. Esto podría ser solucionado con los jugadores de elite y de los clubes más importantes, pero no puede pasar en todas las divisiones. No deja de ser un riesgo que podemos evitar".

De todas formas, y pese a las opiniones desencontradas, González García asumió que entiende la postura del entrenador de River: "Es un entrenador de fútbol, vive para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver", dijo el ministro, amante del fútbol (es hincha fanático de Racing).

Además, el responsable de Salud recordó el fallido encuentro con la AFA que iba a realizarse la semana pasada y quedó pospuesto sin fecha. Allí iba a comenzar a tratarse el protocolo sanitario para el fútbol argentino: "Tuve un pedido de reunión del presidente de la AFA (Claudio Tapia), yo le dije que sí, que no había ningún problema. Pero que tuviera en cuenta que una reunión siempre genera expectativas e ideas de apertura, cuando el Gobierno justamente está preocupado por las aperturas. Por eso no se hizo la reunión, iba a generar falsas expectativas".