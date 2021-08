Lionel Messi en PSG. L30 arma hogar y equipo después del mes más relajado de su carrera

El viejo 30 representa un nuevo comienzo. Se siente con la misma ilusión de cuando era un chico. Con ese número jugó desde 2004 hasta 2006 y marcó su primer gol, ante Albacete, servido por Ronaldinho, el brasileño que llevaba la 10. Dieciséis años después de aquella definición de emboquillada, el nuevo 30 tiene a otro brasileño portando el número mágico. Así como Dinho había sido su big brother en Barcelona, a él le tocó proteger a Neymar durante aquella áspera temporada de estreno con Tata Martino como entrenador. Hoy MJ y Magic vuelven a juntarse en París.

Tienen una relación formidable que tira a la basura la teoría del ego. Vale la pena contar una anécdota que ya tiene más de 10 años. Neymar hacía cosas increíbles en Santos y Barcelona lo cortejaba. El cuerpo técnico de Barça recibe un compilado de grandes éxitos de Ney. Se arma una sesión de video especial para conocer más al craque. Esas apiladas en slalom gambeteando rivales como si fueran conos generan asombro. En una jugada se ve a un compañero esperar un pase que no llega. La acción termina en golazo. El staff estalla eufórico. Pep sigue serio. Luego les pregunta: “¿Y si el que está esperando el pase es Leo?”. Cuando Neymar llegó a Barça, Guardiola ya estaba en su primer año como entrenador de Bayern.

Lionel Messi disfruta de la unanimidad. En nuestro país, la Copa América tiró abajo la última barrera. Tiene más fans que el juego mismo. A la franja etaria sub 30 la interesa más Leo que el fútbol. PSG sabe cómo llegarle a ese grupo y lo muestra a diario con su notable comunicación en las redes.

Después de su mes más relajado y feliz de vacaciones tras conquistar la Copa América, Messi se encontró con el cimbronazo del adiós de Barcelona, pero ya se rehace en Francia. Prensa PSG

Todo lo que ha generado su llegada a París está a la altura de su figura. Pero no quería irse de Barcelona. No buscó el traspaso. No fue el burofax de 2020. No estaba preparado para esa decisión del club. Sabía de las dificultades de Barça pero siempre creyó que se quedaría. En una semana debió dejar 21 años de vida. Otro país, otro idioma, otras costumbres. El contexto hogareño influye en los deportistas de alto rendimiento mucho más que lo que se ve. Ni hablar en Messi. Es un tipo muy conservador en su vida fuera del fútbol.

Llegó a Barcelona en 2001 y no se le pegó ni un modismo de los idiomas. Su historia de amor con Antonela comenzó en 1996, ¡cuando tenían 9 y 8 años, respectivamente! Su padre maneja los asuntos contractuales desde que Leo empezó su carrera. En la cancha nunca sabemos lo que va a hacer y se la pasa innovando. Afuera siempre ha sido una persona previsible, con aversión al cambio. Se muda a Francia porque así lo decidió Barcelona. Por ahora vive en un hotel. Uno de los más lujosos de Francia, pero sigue siendo un hotel. No es un hogar. Después de muchísimo tiempo, la familia Messi debe construir otro hogar en un contexto bien diferente al que dejó. La entrevista con Guillem Balagué para BBC Sport es reveladora sobre cómo afrontó esta situación traumática. La mudanza se produce tras el mes más relajado de su carrera. Su último partido fue la victoria sobre Brasil en el Maracanã, el momento más esperado de su vida. Salir campeón por Argentina, en ese lugar y ante ese rival, lo liberó definitivamente.

Sus vacaciones tuvieron un disfrute extra. Descansó, se divirtió, se soltó. Se alejó de su programa nutricional y clavó hamburguesas. Se entrenó poquito. Volvió a ser community manager de su cuenta en Instagram para insultar eufórico en plena celebración o subir un video de su mujer entrenándose en las vacaciones. El tour de la fiesta debía finalizar con otra temporada en su casa. En Barcelona le marcaron la salida. Además de adaptarse al nuevo contexto familiar, ya resetea su físico para la alta competencia. La elección de Paris Saint-Germain, con amigos en el vestuario, ayudará a que todo se ordene más rápido. La potencial mezcla genera mucho entusiasmo.

Kylian Mbappé, un compañero ideal como para que este Messi más "playmaker" lo habilitarlo con pases al vacío. Prensa PSG

Ante las pequeñas sociedades ya comprobadas en etapas anteriores (Neymar, Di María, Paredes), tiene aun más opciones. Cuenta con un lateral derecho alla Dani Alves, el marroquí Hakimi, el principal gasto de PSG durante su mercado de Ultimate Team. Pueden armar un desastre juntos. Con Mbappé tiene a ese delantero ideal para jugar al espacio. Nadie como él para aprovechar el modo playmaker del 30. Pueden entenderse y potenciarse en una dimensión muy interesante. Tras 15 años de batallas en el clásico español, Sergio Ramos será su compañero. Ambos entendieron enseguida de qué va esta nueva etapa. Los une el motivo de este encuentro en Paris: el rechazo de sus ex clubes. Formidable arquitecto en Espanyol, Southampton y Tottenham, Mauricio Pochettino deberá ejercer más de administrador en esta etapa. Adaptarse a este nuevo escenario es un gran desafío para su carrera.

El Luis Enrique del Barcelona multicampeón 2014-’15 le sirve como inspiración. El asturiano ecualizó magistralmente entre la intervención y la autogestión con la MSN. Todavía faltan dos semanas para conocer el plantel definitivo de PSG. Habrá depuración. Para cumplir su objetivo de ganar todo, no debe depender de sus estrellas y sí contar también con jugadores de rol, esos imprescindibles complementos que ayudan en una temporada larga y exigente. ¿Ejemplo? Mauro Icardi. La historia reciente está llena de superequipos que no ganaron títulos y rindieron por debajo de su potencial por confiar solamente en sus cracks. Las lesiones y la falta de actores de reparto aparecen como causas recurrentes de esos fracasos. El éxito no deportivo ya está asegurado para PSG. La inversión se paga sola. Las estimaciones iniciales con las primeras camisetas vendidas de L30 apuntan a ingresos extraordinarios. El club se posicionará como referencia para la industria del deporte y del entretenimiento en cualquier aspecto del negocio.

Como era de prever, las camisetas de Messi en PSG son furor en ventas. Francois Mori - AP

El hombre quiere seguir levantando copas. Comparte una obsesión con su club: la Champions, que se le niega desde después de 2015. Mientras arma hogar y equipo, el nuevo/viejo 30 empieza otra vez a los 34 años. Lo hace con lo que nunca se le agota: sus ganas de ganar, ganar y ganar.