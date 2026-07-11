El mundo del fútbol despidió Antonio Ubaldo Rattín: “Te vamos a extrañar”

El mundo del fútbol despidió este sábado a Antonio Ubaldo Rattín, quien falleció a los 89 años. Como jugador se desempeñó toda su carrera en Boca Juniors y llegó a disputar dos mundiales con la selección argentina. Tras la noticia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el propio club de la Ribera despidieron al deportista a través de las redes sociales.

“La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento”, expresó la AFA vía X.

La despedida de la AFA a Rattín AFA

Tapia, por su parte, expresó: “Mis condolencias y un fuerte abrazo para los familiares y seres queridos de Antonio Ubaldo Rattín, un histórico del fútbol argentino que supo vestir y defender la camiseta de nuestra Selección. Que en paz descanses, ‘Rata’ querido”.

Mis condolencias y un fuerte abrazo para los familiares y seres queridos de Antonio Ubaldo Rattín, un histórico del fútbol argentino que supo vestir y defender la camiseta de nuestra Selección.



Que en paz descanses, Rata querido. https://t.co/DEgAfI0A06 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 11, 2026

El defensor tuvo participación en la albiceleste entre 1959 y 1969 y jugó los mundiales de Chile e Inglaterra en 1962 y 1966, respectivamente. También tuvo minutos en la Copa América 1959 y 1967, donde fue subcampeón.

El defensor jugó toda su carrera en Boca, donde ganó un total de seis títulos, entre ellos la primera edición de la Copa Argentina en 1969. Además, levantó los trofeos de Primera División en 1962, 1964, 1965, 1969 y 1970.

“Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”, escribió el Xeneize en una primera publicación.

La despedida de Boca a Rattín Boca

Luego compartió un video, y agregó:“Rattín fue uno más de nosotros y amó tanto estos colores que fueron los únicos que eligió defender durante sus 14 años de carrera. Caudillo, argentino y eternamente Bostero. Te vamos a extrañar, Rata querido”.

Rattín fue uno más de nosotros y amó tanto estos colores que fueron los únicos que eligió defender durante sus 14 años de carrera.



Caudillo, argentino y eternamente Bostero.



Te vamos a extrañar, Rata querido. 💙💛💙 pic.twitter.com/jryz9CaXDX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

Tras su etapa como futbolista, el zaguero se desarrolló durante un breve período como entrenador: dirigió a Estudiantes de Río Cuarto (1976), Gimnasia de La Plata (1979) y a Boca, en 1980, cuando acumuló una racha de 12 partidos invicto en el Metropolitano en el que terminó 7° y quedó eliminado en la primera ronda del torneo Nacional.

Apartado de la vida cotidiana del fútbol, Rattin volvió a cobrar cierta popularidad al dedicarse a la política. Fue diputado nacional entre 2001 y 2005 y concejal en el partido de Vicente López entre 2005 y 2009, tras afiliarse al peronismo.

“Se nos fue Rattín, uno de los máximos ídolos de Boca. Tuve la gran suerte de tenerlo muy cerca en los principios de mi presidencia en el club. Sus sabios consejos me ayudaron mucho, los suyos y también los del Tanque Rojas. Quiero mandarle un cariño muy grande a toda su familia. Sepan que siempre lo recordaremos con mucho amor y respeto por la gran persona que fue y por su enorme dignidad”, dijo, por su parte, Mauricio Macri, presidente del club de la Ribera entre 1995 y 2007.