El día en que a Antonio Ubaldo Rattin lo echaron del Mundial y se sentó en la alfombra de la reina

El exfutbolista Antonio Ubaldo Rattin falleció este sábado a los 89 años en la localidad de Tigre, según informaron autoridades de Boca Juniors a LA NACION. Tras conocerse la noticia, muchos aficionados recordaron cuando el exmediocampista central y capitán de la selección argentina protagonizó una histórica expulsión en el Mundial 1966, ante Inglaterra.

El club xeneize confirmó la muerte del deportista, que nació el 16 de mayo de 1937 y construyó gran parte de su carrera allí, desde su debut en 1956 ante River Plate hasta su retiro en 1970. En total jugó 382 partidos oficiales, hizo 28 goles y obtuvo cuatro campeonatos con Boca.

En momento de la expulsión de Rattín en el Mundial de 1996

Una de las situaciones más recordadas de su carrera se dio el 23 de julio de 1966 en el estadio de Wembley, durante el encuentro de cuartos de final entre la Argentina e Inglaterra. A los 35 minutos del primer tiempo, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó verbalmente a Rattin, en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarilla y roja para determinar un castigo dentro del campo de juego.

Durante una entrevista publicada en LA NACION en el año 2016, al cumplirse 50 años del episodio, Antonio Ubaldo Rattin, habló sobre ello: “Yo veía que cobraba todo a favor de Inglaterra este señor alemán. Ante eso le muestro el brazalete de capitán y durante varios minutos le pido un intérprete para pedirle explicaciones sobre su conducta”.

Hubo una importante reacción argentina tras lo ocurrido

Tras insistir, el juez dictaminó, sin que se dé la traducción en vivo, la expulsión del jugador argentino. Ante esta sanción, Rattin caminó hacia los límites de la cancha y se ubicó en la alfombra roja del palco real, un sector donde habitualmente se situaba la corona británica.

El futbolista se quedó sentado en ese lugar durante cinco minutos en señal de protesta antes de dirigirse hacia la zona de los vestuarios del estadio inglés. Durante su salida, los simpatizantes locales le tiraron chocolates al jugador, quien abrió algunos envoltorios antes de devolverlos.

Al llegar a la esquina del campo de juego, Rattin apretó con su mano uno de los banderines de corner que tenía la bandera británica, lo que causó que el público local también comenzara a lanzarle latas de cerveza cerradas.

El árbitro habría beneficiado al equipo inglés - - AFP

El partido terminó con una victoria para el conjunto inglés por 1 a 0 con un gol anotado por el delantero Geoff Hurst a 10 minutos del fin del encuentro. El director técnico de Inglaterra, Alf Ramsey, calificaría al equipo argentino de actuar como “animales” al término del compromiso que determinó la eliminación de la selección conducida por Juan Carlos Toto Lorenzo.

El cruce fue tan polémico que terminó en la incorporación reglamentaria de las tarjetas en los torneos del fútbol internacional. La confusión sobre esta expulsión llevó al árbitro inglés Ken Aston a diseñar un sistema basado en los colores de un semáforo, tal como el que se usa hoy en día. La FIFA aprobó la iniciativa y se puso en vigencia a partir del Mundial de México 1970.

La expulsión de Rattin en el Mundial de 1966 se dio en una época en la que aún no se habían instrumentado las tarjetas amarilla y roja para los árbitros KEYSTONE/GETTY

Rattin recordaría todo aquel suceso de esta manera ante un especial de la televisión española: “En el Mundial del 66 tenemos la desgracia de que por diferencia de gol nos toca enfrentarnos con Inglaterra. Citan a los delegados argentino y uruguayo al sorteo de los árbitros. Y da la casualidad de que le toca a un inglés dirigir Uruguay-Alemania y a un alemán dirigir Argentina-Inglaterra. Por razones económicas, en aquel momento era muy importante que el equipo local llegara a las instancias finales. Y se lo ayudaba en todo sentido para llegar a la final. Luego de mi expulsión, el partido queda suspendido entre 30 y 35 minutos, porque el árbitro me hablaba en alemán y yo le hablaba en castellano, no nos podíamos entender. Y luego de estar 10 o 15 minutos sentado en la alfombra, que me pareció el lugar más lindo para seguir presenciando el partido, voy hacia el vestuario -ya que no tiene túnel Wembley-, voy caminando, me tiran chocolate... Cuando paso cerca del banderín del córner, veo que flamea la bandera inglesa. La retuerzo y me empiezan a tirar con latas de cerveza”.

Hace unos años, entrevistado por el periodista Diego Borinsky para la revista El Gráfico, contó: “Inglaterra no podía perder ese partido de ninguna manera, el árbitro cobraba cualquier cosa. La gente se dio cuenta de la injusticia, porque el inglés es un tipo leal y al día siguiente no me quisieron cobrar el taxi ni tampoco en las tiendas Harrods. Entraba a un lugar público y firmaba autógrafos. Hace unos años viajé a Londres con mi señora, invitados a un programa cómico: hicieron una parodia de la expulsión, con un tipo disfrazado de reina y otro de príncipe. Me reí mucho”.