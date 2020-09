El ofrecimiento de Vignolo a Pergolini para el nuevo Boca TV: "Acá tenés al conductor, Mario"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 17:23

El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, le realizó un ofrecimiento en vivo al vicepresidente de Boca Juniors y empresario de medios, Mario Pergolini, para el nuevo canal partidario que el dirigente xeneize anunció que lanzarán próximamente desde el club de la Ribera.

En su programa de Vorterix, Maldición va a ser un día hermoso, Pergolini anticipó que están armando "un canal de Boca con gente que vamos a convocar", y adelantó que la emisora contará con "un noticiero en vivo. Las previas de los partidos y post lo vamos a hacer nosotros. Vamos a armar un estudio en el club y otro en Ezeiza".

Además, el animador radial señaló que "el futuro canal de Boca va a tener dos formatos: uno será un VOD o video on demand y muchas cosas en vivo. Le vamos a dar a los medios partidarios para que hagan cosas concretas, no un programa", especificó el exconductor televisivo de Caiga Quien Caiga.

Mario Pergolini anunció la creación de un canal de televisión de Boca y explicó la idea en la que trabaja

El disparador de la oferta: la posible partida de Salvio

En ese contexto, en la emisión de este viernes del programa de Fox Sports, Vignolo chicaneó a su compañero Federico Bulos, a partir de la discusión sobre una hipotética transferencia del Eduardo "Toto" Salvio al fútbol de Arabia.

Al respecto, el relator deportivo había dicho que "los equipos argentinos van a convivir" con los sondeos por parte de clubes del exterior para llevarse a futbolistas que compitan en la liga local. "A River le pasó con (Lucas) Martínez Quarta, a Boca le puede pasar con Salvio", contó el periodista. A su vez, el animador televisivo opinó que "Boca sigue así y recupera los jugadores que estuvieron con covid, lo tiene armado al equipo".

Tras la opinión del Pollo sobre una posible salida del futbolista boquense, inmediatamente, Bulos diferenció el caso con el del defensor millonario: "No, con (Eduardo) Salvio no puede pasar. Ya jugó en Europa, ya jugó Mundial. (...) La mamá tiene que salir y decir: quédense tranquilo, mi hijo no se va. (...) ¿A dónde va a ir? Vamos".

Esto provocó la sorna de Vignolo, quien le respondió con una humorada en referencia al mencionado canal que Boca Juniors piensa lanzar de la mano de su vicepresidente: "Se nos ligó con el Skype. ¿Ya arrancó Pergolini con el programa? ¿Ya está el canal de Mario? Todavía no, ¿no? Se nos ligó con el canal de Mario. Fíjense el Skype. Se metió en nuestro usuario".

"¿Vos decís que no puede pasar que a Boca le saquen un jugador?", le preguntó Vignolo a su colega, para rematar del siguiente modo. "Acá tenés al conductor, Mario. ¿Qué va a haber, noticieros? ¿Esa es la idea?", le consultó, al tiempo de que todos los participantes se reían de la broma del "Pollo".