El original ritual de Cuti Romero y Licha Martínez que podría repetirse en el partido de Argentina contra Suiza

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Los dos defensores protagonizaron una escena que quedó registrada en la cancha; el gesto volvió a captar la atención en la previa del próximo encuentro ante Suiza
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A tan solo horas del próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Suiza para pasar a la siguiente instancia, se difundió un video que revela un insólito ritual que pocos vieron durante el último partido ante Cabo Verde.
Los jugadores Cristian Romero y Lisandro Martínez protagonizaron un curioso ritual: ambos fueron vistos colocándose agua bendita en sus rostros y piernas.
Las imágenes muestran a los dos defensores cerca de la línea lateral, pocos instantes antes del inicio del partido. Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez se acercan a un integrante del entorno de la selección, quien sostiene una botella de plástico que contenía, nada más y nada menos que: agua bendita.
Cada uno toma un poco del contenido y lo esparce sobre su cara y cuerpo, un intercambio que dura apenas unos segundos, ya que los futbolistas realizan el gesto con naturalidad y luego continúan con la preparación habitual para el encuentro.
El video se viralizó poco después de la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde, un partido que eliminó a la selección africana y a tan solo horas del próximo encuentro contra Egipto, es por ello que muchos hinchas argentinos quedarán atentos para ver si este ritual vuelve a ocurrir.
Argentina vs. Suiza: todo lo que hay que saber
- Cuartos de final del Mundial 2026.
- Día: Sábado 11 de julio.
- Hora: 22 (Horario argentino).
- Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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