El padre de Leandro Paredes habló en medio de los rumores y se refirió al futuro de su hijo

La previa al importante cruce entre Boca y Cruzeiro, en la penúltima fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores, comenzó desde muy temprano en los alrededores de la Bombonera. La gente llegó con tiempo y, entre la muchedumbre, apareció el padre de un futbolista importante para referirse a rumores.

Era Daniel Paredes, el padre de Leandro, capitán xeneize. Repentinamente, en medio de una pequeña racha adversa que incluyó dos derrotas en el certamen internacional (con el rival de este martes, en Belo Horizonte, y con Barcelona, en Guayaquil) y la eliminación tempranera en los playoffs del Torneo Apertura ante Huracán salieron a la luz algunas supuestas informaciones relacionadas al volante del seleccionado argentino.

Leandro Paredes, capitán y figura de Boca, es nuevamente titular ante Cruzeiro: la apertura del marcador fue producto de su tiro libre cerrado que terminó conectando Merentiel sobre la línea. Gonzalo Colini - La Nación

Uno de los rumores se refería al deterioro de su relación con el presidente Juan Román Riquelme, el encargado de incorporarlo a mediados del año pasado. Sin embargo, la que más tomó fuerza y llamó la atención, fue la de su posible salida de la institución: supuestamente tentado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, analizaría marcharse a Inter Miami.

Lo que más inquietó al hincha, claro, fue la de su vínculo con la institución. Por eso mismo, antes de ingresar a la Bombonera, su padre aceptó darle mínimamente la palabra al medio radial El Show de Boca para desestimar rotundamente la chance de dejar Boca: “De acá no lo mueve nadie. Que la gente se quede tranquila”.

El triunfo en el Monumental con su gol de penal fue un ligero quiebre entre días de lucidez y otros adversos, lo que generó que Paredes fuera apuntado: su pareja lo alentó diciendo "al decorado, dejalo que hable". Natacha Pisarenko - AP

Incluso, días atrás fue justamente su pareja la que le dio su apoyo vía Instagram, derribando otra de las versiones que aparecieron ante los malos resultados y críticas al 5: “Acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas, mucho más. Y que confiamos en vos, siempre. Porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir. A seguir con la cabeza en alto... Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalo que hable”, remató, echando por tierra, de paso, esa supuesta salida.

En el partido, Paredes se mostró desde el inicio como el eje del equipo, haciendo valer su condición de capitán y líder. Y de un remate de tiro libre suyo, conectado por Merentiel cuando la pelota ya ingresaba, llegó el primer gol de la noche.