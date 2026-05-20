Copa Sudamericana: el gesto del arquero de Audax Italiano que enfureció a los jugadores de Barracas Central

Barracas Central perdió ante Audax Italiano por la Copa Conmebol Sudamericana y se quedó sin chances de poder clasificar a la siguiente fase. El partido, que finalizó 2-0, terminó con un clima muy tenso a raíz de un polémico gesto del arquero del conjunto chileno que enfureció a los futbolistas del Guapo, quienes le fueron al cruce.

En la quinta fecha, ambos equipos salieron al campo de juego con la premisa de estar obligados a ganar: antes del cruce, Barracas Central tenía tres puntos y Audax Italiano 4, mientras que Vasco da Gama y Olimpia -los dos punteros- acumulan siete unidades, sin haber jugado su correspondiente partido.

En ese escenario, el Guapo visitó al equipo chileno con la presión de ganar. Sin embargo, en la cancha fue inferior: Audax Italiano lo superó en la posesión, en la cantidad de remates al arco -6 contra 1- y en el juego.

¡BARRACAS CENTRAL PIERDE Y SE ESTÁ QUEDANDO AFUERA! Daniel Pina pone en ventaja a Audax Italiano y complica al Guapo en la #Sudamericana.



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Casi sobre el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, Daniel Piña rompió el cero. Luego de una jugada personal de Michael Vadulli, tras un córner, el defensor central pescó un rebote después de un remate mordido de un compañero y marcó.

Barracas Central no pudo reponerse del gol del local y, además, tuvo que transitar el resto del partido con un jugador menos. A los 53 minutos, Gonzalo Morales -exfutbolista de Boca- agredió a un rival tras una sujeción: le pegó un manotazo y recibió la tarjeta roja.

¡BARRACAS CENTRAL SE QUEDA CON 10! Por esta golpe al rostro, el Toro Morales vio la roja ante Audax Italiano.



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El primer gol y la expulsión condicionaron a Barracas, que no logró reponerse y ni siquiera acercarse al arco rival. Así, Audax Italiano sentenció el partido, a los 87 minutos. El estadounidense Favian Loyola hizo una maniobra individual para dejarle el remate servido a Diego Coelho, que desde larga distancia la clavó en el ángulo inferior izquierdo del arquero Marcelo Miño.

Minutos más tarde, ya en el cierre del partido, el Guapo tuvo una aproximación que no solo no llegó a concretarse, sino que desencadenó en un clima tenso entre ambos planteles. El arquero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, tapó un remate, se guardó la pelota sin peligro y con el balón en sus manos, permaneció en el piso e hizo un gesto de descanso que enfureció a los jugadores del equipo argentino.

El delantero Facundo Bruera se le acercó y le reprochó la acción, mientras el guardameta, entre risas, le acusaba al árbitro una agresión.

El gesto del arquero de Audax Italiano que enfureció a los jugadores de Barracas Central

Con la victoria de este martes, Audax Italiano llegó a las siete unidades, sin embargo, de momento no se aseguró la clasificación. Deberá esperar al resultado del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia, que se medirán este miércoles, y, al menos, ganar en la próxima fecha, aunque también dependerá de cómo salga el otro partido. Barracas Central, en tanto, quedó con tres unidades y se despidió de la competencia.

Audax Italiano, por su parte, cuenta con gran presencia argentina. El entrenador es Gustavo Lema -quien durante muchos años conformó una dupla con Antonio Mohamed, en equipos como Pumas y Atlético Mineiro- y su plantel lo conforman también Marcelo Ortíz, Federico Mateos, Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.