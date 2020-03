Pity Martínez y Driussi hicieron un vivo de Instagram y le pidieron a Juanfer Quintero que siga en River Crédito: @pity_martinez

25 de marzo de 2020 • 09:40

Mientras el deporte mundial se mantiene en pausa por la pandemia de coronavirus, gran parte de los jugadores de fútbol no descansa: se entrenan en sus casas para no perder la forma, trabajan en conjunto y a distancia con los preparadores físicos y también se ocupan de mantener activas las redes sociales para no perder la interacción con los fanáticos. Ayer fue el turno de Gonzalo "Pity" Martínez y Sebastián Driussi , dos exfutbolistas de River que se unieron en un vivo de Instagram y dejaron varias frases que retumbaron en el mundo millonario.

En el video, tanto Pity como Driussi entusiasmaron a los hinchas porque dejaron en claro su deseo de regresar algún día al club de Núñez. "Yo ya lo dije. A los 27 o 28 vuelvo", disparó el actual delantero de Zenit, mientras que el mediapunta de Atlanta United soltó, entre risas: "¿27 o 28? Hablá por vos, amigo, que te fuiste re joven. Yo ya tengo 26, aguantá. Pero a los 31 o 32 estoy firme por ahí. Tengo que ir bien. Hay que volver flama, sino nos quedamos acá".

Luego, también le hicieron un claro pedido a Juan Fernando Quintero , quien se sumó para ver la transmisión, con la idea de que continúe en River, mientras su futuro es incierto por estas horas. "Mirá, apareció Juanfer. El cabeza de dedo gordo. Qué jugador. Tenía una zurdita... vos picá que te la ponía adelante", dijo Pity.

Instantáneamente, Driussi se sumó: "Cómo me hubiese gustado jugar con él". Automáticamente, ambos afirmaron a la par entre risas: "¿A dónde querés ir? ¡Quedate en River hermano, no te vayas Juanfer! Por qué no te quedás para disfrutar, ya paseaste mucho. La rúcula (en alusión a los dólares) ya la juntaste, la tenés toda, sos amigo de Maluma. Te estamos metiendo una presión...".

Por otro lado, a lo largo de la charla, también revivieron diferentes momentos compartidos en el plantel (estuvieron juntos entre enero de 2015 y junio de 2017) y a la distancia como grandes amigos. "¿Cuál fue el gol que más gritaste? No seas mamadera...", preguntó Martínez. "El tuyo al Gremio lo grité mucho, hasta desperté a Fran. Ese fue uno de los que más grite. Y encima fue tuyo", contestó Driussi.

"Ese que decís es de los fáciles, había que agarrar la pelota, eh, era una pelota de bowling", dijo Pity. "No, más fácil fue el que corriste desde mitad de cancha y la metiste solo sin arquero", respondió Driussi, fanático millonario, soltando una chicana por la victoria del 9 de diciembre de 2018 frente a Boca en Madrid.

"Vos pasaste por todas, hermano", agregó el delantero de Zenit, y el mediapunta de Atlanta dijo: "Si, por calabaza, por todas pasé. ¿Y vos para qué te fuiste? Al otro lado del mundo, amigo. Tenías 20 años, hubieses ganado la más linda de todas". Frente a eso, respondió: "Todo pasa por algo. La gané como hincha, ja. Gracias. Gracias a vos que te fuiste corriendo ahí, ja". Y Martínez cerró: "En la corrida se me vinieron muchas cosas de chicos. El grito de mis compañeros atrás y el festejo de la gente fue increíble. Después fue todo alegría hasta el día de hoy".