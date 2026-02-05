River Plate vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá cinco partidos este sábado y uno de ellos será el de River Plate vs. Tigre desde las 20 (horario argentino) en el estadio Monumental. El encuentro correspondiente al Grupo B se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.55 contra 6.74 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.86.

Ambos equipos son escoltas en la tabla de posiciones de la zona con siete puntos producto de dos triunfos y un empate y se ubican por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, el único que ganó todo lo que jugó.

El Millonario venció a Barracas Central 1 a 0 como visitante y a Gimnasia de La Plata 2 a 0 como local. En su última presentación, igualó ante Rosario Central 0 a 0. De cara a su regreso al Monumental, donde en un determinado sector los hinchas podrán comprar y consumir cerveza en lo que será una prueba piloto de cara al futuro, el entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con Sebastián Driussi, quien sufrió una lesión muscular. Además, el ecuatoriano Kendry Páez ya es parte del plantel, pero realiza un acondicionamiento físico y apuntan a que esté disponible en aproximadamente dos semanas.

El Matador, por su parte, hizo valer su localía y venció a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 y a Racing 3 a 1. Entre medio, el elenco comandado por Diego Dabove igualó ante Belgrano en Córdoba 1 a 1 y llega al choque con River Plate en un gran momento y con la ilusión de dar el gran golpe.

En la victoria ante la Academia, además, debutó y marcó un gol Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien volverá al Monumental y, muy probablemente, sea ovacionado por los hinchas de River como hace dos jornadas se llevó un grato recibimiento Ignacio ‘Nacho’ Fernández, otro histórico que se fue en el último mercado.

River y Tigre se enfrentaron por última vez hace casi dos años porque en la temporada 20205 no se vieron las caras a raíz de que conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina. En junio de 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, fue triunfo del Millonario 3 a 1 en el estadio Monumental con triplete de Miguel Ángel Borja. Gonzalo Maroni descontó para el visitante.