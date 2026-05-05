El penal que falló Ángel Di María y el gol de Ovando en el triunfo de Rosario Central ante Libertad por la Copa Libertadores

Puntero, invicto y sin haber recibido goles en sus cuatro partidos, Rosario Central le ganó este martes por 1-0 a Libertad, de Paraguay, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores. El Canalla lo sacó adelante después de sufrir un impacto en la etapa inicial con la oportunidad de un penal (y el rebote) fallado por Ángel Di María. El gol llegó en el segundo tiempo, con Ignacio Ovando tomando un rebote. El equipo argentino quedó, así, en el umbral de clasificarse a octavos de final.

En un juego de ida y vuelta en el que faltaba puntería en las repetidas llegadas, a cinco minutos del final de la primera etapa el VAR descubrió un penal de Diego Viera sobre Alejo Véliz que sólo había notado el delantero del Canalla al sentir el contacto en el talón derecho cuando iba a definir, antes del cruce de Robert Rojas, el otro central. Entonces, el árbitro brasileño Wilton Sampaio fue a observar la acción en el monitor, aceptó lo visto con las cámaras por sus colegas y señaló la falta.

Ángel Di María no lo puede creer: falló el penal y el rebote en el partido por la Copa Libertadores entre Rosario Central y Libertad, de Paraguay Juan José García - FOTOBAIRES

Fue Di María a ejecutarlo, como casi siempre. Y esta vez falló, como casi nunca. Fue una decepción doble, dolorosa. Al rematar de zurda, el arquero Rodrigo Morínigo le adivinó la intención y le tapó el remate cruzado. Pero la pelota volvió al campeón del mundo en Qatar 2022, que buscó definir esta vez de derecha, fuerte, ante un adversario que había quedado de rodillas en la línea. El guardavalla le puso el pecho y un brazo al nuevo disparo y el balón terminó en el córner, tras un tercer intento, de Ignacio Ovando, que despejó Gustavo Aguilar al tirarse al piso. En tanto, Angelito lanzaba lamentos e insultos al aire por su yerro.

El rosarino había marcado los últimos 17 penales que había rematado, incluyendo los seis que tuvo previamente en Rosario Central. La última vez que no había convertido desde los doce pasos había sido jugando en Benfica ante Olympique de Marsella, el 18 de abril de 2024, en la tanda de desempate por la Europa League que terminó con la eliminación del conjunto luso.

El penal fallado por Di María

Los mismos jugadores fueron socios para la acción en la que Rosario Central se puso en ventaja a los 12 minutos del segundo tiempo. Di María ejecutó un tiro de esquina casi al punto del penal, hubo un desvío y Ovando apareció para empujarla delante del arco. El local, así, tomó aire.

El defensor ya había anotado en la fecha anterior, al abrir el marcador también en la goleada por 3-0 sobre Universidad Central en Venezuela.

El gol de Rosario Central

Así como sufrió en alguna llegada en los primeros minutos, cuando Jeremías Ledesma calculó mal para despejar y la pelota terminó dando en el travesaño luego de rozar una de sus manos, el conjunto rosarino tuvo chances de aumentar la ventaja tras su gol. Lo tuvo Enzo Copetti, que ingresó tras el descanso, y definió débil. También Vicente Pizarro definió mal en una acción que derivó en un córner. Y en el descuento, el delantero tuvo otra más.

Desde las 21 se enfrentan los otros dos equipos del grupo: Universidad Central es local en Caracas ante Independiente del Valle, de Ecuador. Si el conjunto venezolano pierde, el Canalla se asegurará un lugar en los octavos de final del torneo.