Marcelo Bielsa, preocupado por el bajo rendimiento de Leeds

El Leeds de Marcelo Bielsa atraviesa por el peor momento en las 31 fechas disputadas del Championship. La derrota 2-0 de visitante frente a Nottingham Forest lo deja con una escuálida cosecha de cuatro puntos en los últimos cinco partidos. Pese a este estancamiento, todavía se mantiene en puesto de ascenso -segundo- a la Premier League por mejor diferencia de gol (+17 contra +14 de Fulham), pero la preocupación crece porque el 10 de diciembre tenía una ventaja de once puntos sobre el perseguidor más inmediato que aspiraba a subir de categoría. Esta situación revive algunos fantasmas de la temporada pasada, cuando Leeds también dilapidó una ventaja considerable y terminó resignando el ascenso en los play-off.

"Si hay una característica en esta liga, es que todos los equipos tienen buenos y malos momentos. Los ocho primeros de la tabla de posiciones han tenido altibajos", fue una de las reflexiones en la conferencia de prensa de Bielsa, que también se mostró fuerte para lo que vendrá: "Siempre peleo, nunca me rindo ni dejo de creer. Mantengo la fe".

Más allá de esta declaración, Bielsa había admitido en la semana que el hincha de Leeds empezaba a ser invadido por las dudas y había dejado de creer en el equipo. Y que su responsabilidad era reconquistar esa confianza del aficionado. Por cierto, ese objetivo no lo alcanzó en la visita a Nottingham, que se puso en ventaja con un remate de Ameobi en el que Kiko Casilla descuidó el palo más cercano. No es el primer error del arquero español, que venía de ser responsable de un gol olímpico en la caída contra Wigan.

Hasta aquí, Casilla contó con el respaldo irrestricto del entrenador rosarino, que fue consultado sobre la posibilidad de que lo reemplace el martes próximo, frente a Brentford: "Si hubo un error (de Casilla) no creo que haya provocado la derrota. Estimo que tuvimos mejores recursos que el rival. Por lo tanto, no voy a tomar decisiones que centren la responsabilidad en algunos jugadores. En general, hay soluciones que el equipo necesita y todavía no las tengo".

A diferencia de otros encuentros, en los que Leeds fue superior al rival y no lo tradujo en el resultado por no saber aprovechar las situaciones de gol, esta vez ni siquiera le quedó ese justificativo. "Esta noche fue peor que otras porque creamos cinco situaciones para convertir, y no 15 como venía sucediendo. Claramente, no puedo ignorar mi responsabilidad", reconoció Bielsa. En los últimos 20 minutos ingresó Jean Augustin, el delantero francés que llegó en el reciente mercado de pases tras las salidas de Nketiah y Clarke. El jueves, Bielsa había dicho que Augustin no estaba en su mejor forma futbolística porque en los últimos siete meses solo había jugado tres partidos en Monaco.

Leeds tuvo la ocasión de empatar con un cabezazo de Cooper que el arquero Samba sacó sobre la línea con un doble despeje. Nottingham sentenció el 2-0 en el descuento, con una pelota que Dallas perdió en su campo y posibilitó que dos rivales se fueran libres al gol. El puntero West Bromwich Albion jugará este domingo ante Millawll. Hace un mes y medio, Bromwich y Leeds habían abierto una brecha con el resto, pero ahora todo está muy comprimido, con siete equipos apretados en seis puntos de diferencia.