A qué hora se juega Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026

Huracán y San Lorenzo se enfrentan en el segundo turno de este domingo 8 de febrero en el estadio Tomás Adolfo Ducó con arbitraje de Yael Falcón Pérez por el clásico interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Liga Profesional (LPF).

El cotejo inicia a las 19.15 y se transmite por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Huracán todavía no ganó en el Apertura 2026 Manuel Cortina

La previa de Huracán vs. San Lorenzo

El Globo aún no ganó en lo que va del certamen. Acumula dos empates y una derrota, por lo que suma dos puntos, y se mantiene en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B. Viene de igualar 1 a 1 con Atlético Tucumán, como visitante, por los goles del ecuatoriano Jordy Caicedo -H- y de Leandro Díaz -AT-, ambos de penal.

De cara a una nueva edición del “clásico de barrio más grande del mundo”, el DT Diego Martínez intentó entre semana corregir los errores que mostró su equipo en el comienzo del Apertura, que lo privaron de sumar de a tres. A esta altura, el entrenador suponía un mejor andar, reconoció: “El funcionamiento en los partidos de preparación hacía creer que el equipo iba a fluir más rápido, pero es normal, estamos en crecimiento y formación”.

El Ciclón, por su parte, está quinto en la clasificación general de la zona A con seis unidades, producto de dos triunfos y una caída. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Nuevo Gasómetro gracias a un tanto de Gregorio Rodríguez, quien llegó al club a principios de este año desde Melgar de Perú.

Damián Ayude, el entrenador, no cuenta con el defensor Jhohan Romaña y lo reemplaza con Ezequiel Herrera. El lateral derecho, no obstante, se perfila para ocuparlo Fabricio López. Alexis Cuello, quien se quedó en el club a pesar del interés de varios clubes, continúa siendo el centrodelantero.

Alexis Cuello es la carta de gol de San Lorenzo Walter Manuel Cortina

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el anfitrión corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.77 contra los 3.51 que se repagan por un hipotético triunfo del visitante. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.58.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por el interzonal del Torneo Clausura 2025 y empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro. El historial tiene 192 antecedentes con 87 victorias de San Lorenzo y 48 de Huracán, más 56 empates.

Más allá de su ventaja en los mano a mano entre sí, el conjunto azulgrana no triunfa en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde hace casi nueve años. La última vez que se impuso en Parque Patricios fue el 13 de mayo de 2017 1 a 0 con tanto de Marcos Angeleri.