Qué equipo piensa Claudio Ubeda para jugar ante Vélez y qué juvenil podría debutar en Liniers

La lesiones complicaron todo el panorama en Boca. El duelo de esta noche, desde las 22.15, contra Vélez significa una prueba de fuego para el entrenador Claudio Ubeda que tuvo que rediseñar el esquema porque el bloque ofensivo quedó casi desmantelado con la lesión de Exequiel Zeballos durante la semana. En ese contexto, el DT xeneize reacomodó las piezas y se vio obligado a promover a más juveniles para poder mostrar la mejor versión posible para la visita a Liniers.

La noticia más alentadora es que Miguel Merentiel está disponible. El delantero uruguayo recibió el alta médica tras recuperarse de un desgarro en el gemelo y, a pesar de no llegar con el ritmo ideal, se cree que saldría desde el arranque ante Vélez, ya que Boca no contó con un centrodelantero natural en las últimas dos fechas y la urgencia por tener un ataque con experiencia aceleraría el retorno de Merentiel.

Miguel Merentiel estaría desde el arranque en el ataque de Boca Prensa Boca

El uruguayo ingresaría por Iker Zufiaurre y compartiría el bloque ofensivo con Gonzalo Gelini, que se ganó el lugar luego de su buen debut en la Bombonera ante Newell’s y sus minutos positivos ante Estudiantes.

Sin embargo, las complicaciones por las lesiones (también está afuera Ander Herrera) obligó a Ubeda a cambiar el sistema y apelará a un tradicional 4-4-2 con dos atacantes.

Las otras variantes en el ataque será el ingreso de Kevin Zenón pero como volante por la izquierda, en su posición natural. En el mediocampo, Ubeda determinó Milton Delgado, que luchaba por un lugar con Tomás Belmonte, ocupe el lugar que dejó Herrera y de esta manera acompañará a Leandro Paredes en el eje, como doble 5 ante Vélez.

Por lo tanto, esta noche, en el choque con Vélez, en Liniers, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

Otro delantero de las inferiores

La crisis de lesiones en Boca generó que más juveniles tengan oportunidades. Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda sumaron algunos minutos y demostraron que pueden competir por ser parte de la rotación del conjunto de Claudio Ubeda. Ahora, para el choque con Vélez, aparece en escena Leonel Flores un delantero de 19 años que podría desempeñarse en los tres puestos del ataque..

Flores integró el banco de los suplentes en la derrota ante Estudiantes y para el encuentro de esta noche en Liniers volvió a ser citado a la concentración y se especula con que ante la falta de cartas ofensivas podría darle su primera oportunidad en el Amalfitani.

✅ Leonel Flores vuelve a ser convocado por Úbeda



El delantero viene de jugar un gran partido con la reserva en Córdoba y estará el domingo en Liniers ante Vélez. pic.twitter.com/lM9HChIDpz — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) February 7, 2026

Flores desembarcó en Boca en 2014, con siete años, para sumarse a las divisiones menores. Su nombre se volvió viral en 2021 tras una entrevista que le brindó a Boca Predio en la que contó su historia: “Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Yo cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble”.

Tuvo un comienzo soñado bajo la dirección técnica de Mariano Herrón en 2025, convirtiendo ocho goles y convirtiéndose junto al delantero de Gimnasia de Mendoza, Valentino Simoni, en el máximo artillero de los xeneizes en el Torneo Proyección Apertura.