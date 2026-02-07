James Rodríguez rumbo al Mundial: firmó por seis meses con Minessota United, de la MLS

James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica. El acuerdo del ex 10 del Real Madrid y Bayern Munich con Minnesota está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club estadounidense. El United se reservó una opción para alargar el compromiso seis meses más hasta el final de la temporada 2026.

A sus 34 años, el futuro de Rodríguez estaba cargado de interrogantes desde que no renovó su contrato con el León mexicano en noviembre de 2025. En este punto de la carrera de la figura colombiana, Bota de Oro del Mundial de 2014, se la relacionó con los clubes más reconocidos de la MLS, como el Inter Miami de Lionel Messi. Finalmente, Rodríguez aterriza en el fútbol estadounidense pero en un equipo que generó sorpresa, el Minnesota United, que no cuenta con otros jugadores de renombre y cuyo estado se encuentra en un clima de tensión por la campaña antimigratoria del presidente Donald Trump.

“Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga”, recalcó el 10 colombiano al ser presentado en el estadio Allianz Field en Saint Paul (Minnesota). Minnesota “es el club que avanzó mas, que me quiere”, explicó. “Hemos hecho esfuerzos de parte y parte”.

Su llegada a la MLS, cuya temporada arranca el 21 de febrero, pone fin a la incertidumbre en Colombia por la falta de rodaje de su capitán a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. Desde su partida de México se le vinculó con conjuntos de Argentina (Banfield, Estudiantes y Platense), Brasil y Colombia.

El United, que nunca ha llegado a una final de la MLS desde su ingreso en 2017, le ofrece la posibilidad de sumar rodaje bajo menor presión. “En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar”, recalcó Rodríguez. “Estuve en contacto con el profe”, dijo en referencia al seleccionador cafetero, Nestor Lorenzo. “Me dijo que no lo pensara, que (la MLS) es una liga que va a estar bien”.

La contratación de Rodríguez supone otro golpe de efecto para la MLS, que en los últimos años ha atraído a figuras mediáticas como el propio Messi, Thomas Muller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).

Al jugar en conferencias distintas, el United no tiene ningún partido programado en la temporada regular contra el Inter Miami, por lo que un eventual duelo ante Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul tendría que ser en la final o a lo largo de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

Rodríguez, cuya carrera se ha visto lastrada por lesiones en los últimos años, recalcó que se encuentra en buen estado físico. “Vengo entrenando desde el 3 de enero como en una pretemporada, como si estuviera en un equipo, físicamente estoy bien”, aseguró.

En la MLS los “equipos son duros, físicos, pero el fútbol es igual en todos lados”, consideró. “Cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte a las reglas (...) Cuando eres bueno, todo es mucho más fácil”. Desde su partida en 2021 de la élite de Europa, el zurdo actuó sin consolidarse en el Sao Paulo, el Rayo Vallecano, el Olympiacos y el Al-Rayyan. Este irregular andar contrasta con el gran fútbol y despliegue que exhibe en la selección colombiana, de la que es titular indiscutido y segundo máximo artillero histórico con 31 goles.

En su comparecencia, Rodríguez también restó importancia al reto de jugar en el duro invierno de Minnesota. “Ya estuve en una ciudad fría como Múnich, creo que no habrá problema con eso”, afirmó. Sentado a su lado, el director deportivo del United, Khaled El-Ahmad, destacó que este es una incorporación “muy emocionante” para el club y para sus hinchas, especialmente para la comunidad latina en el contexto actual.

El estado de Minnesota sigue en tensión por la presencia de miles de policías federales que participan en redadas para expulsar a migrantes indocumentados, en las cuales murieron a tiros dos ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas. “En cuanto a la energía general que se respira en nuestro estado, James y su equipo son conscientes de ello”, señaló El-Ahmad. “Es una situación difícil, pero estamos detrás de nuestra comunidad”. “La incorporación deJames aporta un poco de energía y atención positiva a una comunidad fuerte y unida”, confió.

