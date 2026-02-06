Messi revoluciona a Ecuador antes del amistoso de Inter Miami con Barcelona en Guayaquil

Lionel Messi llega este viernes a las 21 (hora de la Argentina) a Guayaquil, donde este sábado jugará con Inter Miami ante Barcelona de Ecuador un amistoso de preparación para la próxima temporada. La delegación de las Garzas tocará tierra en la base militar de la ciudad y de ahí se trasladará al céntrico hotel Oro Verde, que será su búnker. La Pulga dormirá en la suite presidencial y el contingente del equipo -unas cien personas- se moverá por pasillos internos y dos salones, uno de los cuales se usará para la charla técnica de Javier Mascherano, el entrenador. El crack rosarino irá del hotel al estadio Monumental, sede del “Partido de la Historia” y de allí regresará a Miami.

“Al inicio el partido tuvo mucha fuerza, fue un tema importante, pero poco a poco se diluyó,entre otras razones porque las entradas son muy caras”, cuenta a LA NACION Esteban Ávila, director de la radio deportiva La Redonda. A poco más de un día para el encuentro, aún no se colgó el cartelito de “sold out” (entradas agotadas) y, de hecho, los organizadores debieron lanzar el plan “Precios para todos”, con un descuento sobre el precio original de los tickets. La más cara, un palco VIP con todos los servicios de lujo, cuesta $550, una cifra superior al salario básico mensual en ese país, que es de $482. La más barata quedó en $40. En Ecuador hay convertibilidad, por lo que la moneda es el dólar estadounidense.

“En el inicio la venta marchó bien, pero lo último que se supo es que más o menos se había vendido el 60-65% de las entradas, que no deja de ser una buena asistencia”, completa Águila. El sector hotelero de Guayaquil, por caso, nota un aumento en las reservas motorizado por la presencia de Messi en la ciudad. “Los hoteles de cuatro y cinco estrellas reportan un incremento significativo en sus niveles de ocupación, impulsado por hinchas que llegan desde otras provincias para asistir al partido”, informa el diario El Universo de Guayaquil. Y agrega: “En condiciones normales, un sábado promedio deja ocupaciones cercanas al 65% en hoteles ubicados en la zona del aeropuerto y alrededor del 60% en el centro de la ciudad. Con este evento, los hoteles del norte alcanzarán entre un 80% y 85%, mientras que en el centro la ocupación podría subir hasta el 70%”.

Delegación blindada

El contingente de Inter Miami, integrado por unas cien personas entre futbolistas, cuerpo técnico, auxiliares y hasta el chef del propio Messi, estará blindado desde su llegada a Guayaquil. Lo protegerá un grupo integrado por 550 efectivos de seguridad. Y contará, además, con el respaldo de la Policía Nacional, el Ejército, agentes de tránsito y personal de seguridad del propio club.

“Tenemos que hacer algunas adecuaciones en cuestiones de seguridad, el equipo ocupa unas 100 habitaciones, pero tenemos 235, el resto están ocupadas por huéspedes a quienes les encantaría cruzarse en un ascensor con Messi. Hemos construido pasajes y paredes falsas para que los jugadores vayan a su salón, al restaurante y a la charla técnica, y no tengan que cruzarse con nadie”, contó Ricardo Ferri, gerente del hotel Oro Verde en el que se hospedará Inter Miami, en una entrevista con el diario guayaquileño El Universo.

Para Messi, la suite presidencial

El astro argentino dormirá en la suite presidencial del hospedaje, que cuesta $800 la noche, tiene 156 metros cuadrados y dos ambientes cómodos, además de sala de estar y un comedor para cinco personas. El baño es de mármol y cuenta con un jacuzzi. “Messi no es un jugador con muchas posturas ni hace pedidos especiales. Al contrario, es un muchacho muy simpático y tranquilo. Ya lo tuvimos antes y no tiene necesidades especiales como artista, está lejos de eso. Comida de deportista, de atleta de alto rendimiento: pescado, pollo, verduras, hortalizas, frutas orgánicas, pero no es la gran cosa. No hemos traído comida de otro planeta”, contó el gerente del hotel en la entrevista con El Universo.

Sí habrá algo particular durante la estadía de La Pulga en tierras ecuatorianas: un cóctel. “[Messi pidió] Pollo, hortalizas, frutas orgánicas, abundante agua, le gusta el jugo de frutilla y... no lo pidió, pero ahora salió ‘el de siempre’ que dice Messi que es vino con Sprite y lo tenemos en el bar... para que ‘pegue rápido’ como dice él”, detalló Ferri, gerente del hospedaje elegido por la delegación de Inter Miami en Guayaquil.

“Messi desayunará con el plantel entre las 8 y las 10 [dos horas más en la Argentina]. Existe la posibilidad de un saludo protocolar con autoridades locales, aunque ese momento aún no ha sido definido. El resto del tiempo, el rosarino permanecerá en su habitación. Tampoco se ha previsto una rueda de prensa, debido al ajustado cronograma y al despliegue mediático que ha generado su llegada”, informa por su parte el diario Expreso.

El partido entre Inter Miami y Barcelona se jugará a partir de las 21 (hora de la Argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil. Será el tercer encuentro de preparación de Las Garzas para la temporada 2026 de la Major League Soccer, que estará marcada por el estreno de su nuevo estadio, previsto para abril. Hasta acá, el equipo dirigido por Javier Mascherano disputó dos partidos amistosos: cayó por 3-0 ante Alianza Lima en la capital peruana y venció por 2-1 a Millonarios de Bogotá la semana pasada.